¿Encontraste un medicamento con el lote alterado? Esto debes hacer antes de consumirlo

Una impresión borrosa, una fecha de caducidad modificada o números diferentes entre la caja y el blíster pueden ser señales de que un medicamento es irregular. Aunque estas anomalías no siempre confirman por sí mismas una falsificación, sí son motivo suficiente para suspender su uso y verificar su procedencia.

La advertencia cobra relevancia tras las alertas emitidas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) sobre medicamentos falsificados que pueden encontrarse en el mercado. Entre los productos señalados recientemente aparecen presentaciones de Tabcin Noche, Tabcin Active, Flanax, Desenfriol D y Alka-Seltzer.

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Revisa la caja y el envase interior

El número de lote y la fecha de caducidad deben aparecer claramente impresos y coincidir tanto en la caja como en el frasco, sobre o blíster que contiene el medicamento.

Se debe prestar atención a números encimados, etiquetas colocadas sobre otras, fechas incompletas, tintas que se borran fácilmente, errores ortográficos o diferencias en los colores y el diseño del empaque.

También es una señal de alerta que el producto carezca de lote, que la caja tenga un código distinto al del envase interior o que la fecha de vencimiento parezca haber sido modificada.

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No consumas el medicamento sospechoso

Si se detecta alguna irregularidad, la recomendación es no tomar, aplicar o administrar el producto. Tampoco debe probarse para comprobar si “funciona igual”, pues se desconoce su contenido, procedencia y las condiciones en las que fue elaborado o almacenado.

En tratamientos que no deben interrumpirse, es necesario contactar inmediatamente al médico o acudir a una farmacia autorizada para recibir orientación y conseguir una presentación segura. No se recomienda sustituir el medicamento por cuenta propia ni modificar la dosis.

Conviene conservar la caja, el blíster, el frasco y el comprobante de compra. Estos elementos pueden ayudar a identificar el establecimiento, el lote y las características del producto durante la denuncia. Deben mantenerse separados de otros medicamentos para evitar que alguien los utilice accidentalmente.

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¿Dónde se puede denunciar?

La denuncia puede presentarse mediante la plataforma de denuncias sanitarias de Cofepris. Para realizarla, es útil contar con fotografías claras del empaque, lote, fecha de caducidad, contenido y establecimiento donde fue adquirido.

También se puede solicitar orientación en el Centro de Atención Telefónica de Cofepris, al 800 033 5050, de lunes a viernes, en días hábiles, de 9:00 a 18:00 horas.

Si el medicamento ya fue consumido y provocó algún malestar, se debe buscar atención médica y reportar la reacción al correo [email protected].

Para reducir riesgos, Cofepris recomienda adquirir medicamentos únicamente en farmacias establecidas, evitar productos fraccionados o sin empaque y desconfiar de aquellos vendidos en redes sociales, tianguis o páginas sin información verificable.