Está contraído el mercado de venta de muebles en Durango: Fabricantes

El mercado local de venta de muebles está contraído por las bajas ventas, además de que también están padeciendo aumentos en los insumos, informó el presidente de la Asociación de Fabricantes Muebleros de Durango, Manuel Rodríguez Páez.

“Sí, sí está contraído, aparte están subiendo los insumos, todos los derivados del petróleo, la pintura, los solventes están subiendo márgenes importantes y las ventas están bajas”, dijo.

En tal sentido, estableció que los aumentos en insumos llegan hasta al 18 por ciento.

“Hay unos que han subido el ocho y otros han subido hasta el 18 por ciento. O sea, sí es un aumento importante. El mercado de Durango de los muebles está contraído, pero no nada más Durango. El mercado nacional también la está sufriendo. En las cadenas comerciales que les surtimos algunas de las fábricas duranguenses también están comprando menos de lo que compraban anteriormente”, manifestó.

Esto ha provocado que sea un año incluso más complicado que el anterior. “El año pasado también fue un año muy difícil, pero creemos que este año está todavía como un cinco por ciento más bajo que el año pasado, a pesar de todos los incrementos”, mencionó.

Ante ello, hay negocios que están haciendo recesos en la productividad, para evitar despidos.

“Al momento todavía no. Sí se está dando que se están mandando las personas de vacaciones porque no tienen el suficiente trabajo, pero todavía no hay un cierre como tal”, explicó.

Adicionalmente, el costo de los fletes ha subido bastante, lo que también ha propiciado cambios en la logística. “Se está complicando por completo. Por ejemplo, ahorita los fabricantes nos estamos poniendo de acuerdo si tenemos algún envío hacia otra ciudad para poder consolidar algún camión, porque anteriormente a lo mejor podíamos mandar cada fabricante el suyo y ahora tenemos que consolidarlos”, dijo.

Esto aunado a las bajas ventas por la falta de circulante en las familias que han optado por comprar muebles más baratos, lo que impacta de manera directa en la calidad de los productos. “Pues los que pueden comprar los están comprando en mueblerías que tienen proveedores que quizás son de Ocotlán o de otras ciudades que meten a Durango mueble muy barato”.