Tras el fallecimiento de un familiar, entre los pendientes que pueden quedar están sus asuntos financieros. Sin embargo, no siempre existe información sobre los bancos donde tenía ahorros o las personas que designó para recibirlos.

Para quienes consideran que pudieron haber sido nombrados beneficiarios, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) cuenta con un procedimiento que ayuda a despejar esa duda.

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Se trata de la Solicitud de Búsqueda de Beneficiarios de Cuentas de Depósito, conocida como BCD, mediante la cual es posible investigar si el solicitante aparece como beneficiario de una cuenta de cheques, ahorro o inversión de una persona fallecida.

¿Cómo funciona la búsqueda?

La Condusef realiza la consulta con las instituciones bancarias participantes para verificar si existe un registro a favor de quien presenta la solicitud.

Este servicio permite iniciar la búsqueda aunque la persona desconozca en qué banco pudo haber sido designada como beneficiaria.

Si se localiza información, la respuesta señala la institución donde existe la cuenta, para que el interesado continúe directamente con el banco las gestiones correspondientes.

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¿Qué documentos necesitas?

De acuerdo con la información publicada por la Condusef, para presentar la solicitud se requiere:

Formato de solicitud BCD debidamente llenado y firmado.

Identificación oficial del solicitante.

Acta de defunción de la persona que presuntamente tenía la cuenta.

Si interviene un apoderado, el documento que acredite su representación.

Cuando el posible beneficiario es menor de edad, también debe acreditarse la representación. Si el trámite lo realizan sus padres, se solicita copia del acta de nacimiento del menor; cuando interviene un tutor, se requiere la documentación que acredite ese cargo. En ambos casos, el representante debe presentar identificación oficial.

¿Dónde se presenta la solicitud?

La ficha de la Condusef indica que el trámite puede realizarse de manera electrónica mediante su Registro Único de Trámites, conocido como RUT.

Para comenzar, es necesario ingresar al portal oficial de la Comisión, localizar la búsqueda de beneficiarios de cuentas de depósito y seguir las instrucciones para presentar la solicitud y la documentación correspondiente.

La institución también mantiene publicado el correo [email protected] para la recepción de documentación relacionada con este servicio.

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¿Cuánto tarda la respuesta?

La información de orientación de la Condusef señala un plazo de hasta 60 días naturales a partir de la consulta. La respuesta se comunica por los medios acordados al recibir la solicitud.

Si la búsqueda resulta positiva, el siguiente paso es acudir a la institución bancaria señalada para acreditar la calidad de beneficiario y conocer los requisitos para solicitar la entrega de los recursos.

La búsqueda ante la Condusef no implica un depósito automático ni sustituye el procedimiento que debe realizarse con el banco.

Cuando no se encuentran registros en las instituciones consultadas, la respuesta es: “No se localizó información”.

La Comisión recomienda a los titulares de cuentas mantener actualizados los datos de sus beneficiarios e informarles sobre su designación, para facilitar los trámites cuando sea necesario.