Fiestas Patrias: ¿Celebrarás el Grito en un restaurante? No te pueden imponer estos cobros

La cercanía de las fiestas patrias aumenta la demanda en restaurantes, bares y establecimientos que preparan cenas o eventos especiales para la noche del 15 de septiembre. Sin embargo, una reservación o una celebración especial no elimina los derechos de los consumidores.

Antes de apartar una mesa, es importante conocer qué cobros puede establecer el negocio, cuáles deben informarse con anticipación y qué conceptos no pueden agregarse de manera obligatoria al momento de entregar la cuenta.

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La propina no puede ser obligatoria

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) señala que la propina es una gratificación voluntaria. Por ello, ningún restaurante o bar puede establecer un porcentaje obligatorio, condicionarlo al número de comensales ni incluirlo automáticamente en la cuenta sin autorización.

Aunque algunos establecimientos agregan sugerencias del 10, 15 o 20 por ciento, corresponde al cliente decidir si entrega una propina y determinar el monto.

Antes de pagar, se recomienda revisar el comprobante para detectar conceptos como “servicio”, “propina”, “gratificación” o algún porcentaje que no haya sido autorizado. Si aparece, el consumidor puede solicitar que sea retirado.

Tampoco pueden imponer un consumo mínimo

Profeco también establece que los restaurantes y bares no pueden obligar a sus clientes a realizar un consumo mínimo para permanecer en el establecimiento.

Esto debe distinguirse de las cenas, paquetes o reservaciones especiales que algunos negocios ofrecen para la noche del Grito. En esos casos, el establecimiento puede vender anticipadamente un servicio que incluya alimentos, bebidas, espectáculo o acceso, pero debe informar claramente qué contiene, cuánto cuesta y cuáles son sus condiciones.

El precio total debe darse a conocer antes de que el cliente contrate el servicio. No se deben añadir posteriormente cargos que no fueron informados, como cuotas por música, entretenimiento, descorche o uso de mesa.

Deben respetar precios y reservaciones

Los establecimientos están obligados a exhibir sus precios de manera clara y respetar las promociones ofrecidas. Las cantidades mostradas deben incluir impuestos, por lo que no corresponde aumentarlas al entregar la cuenta.

Cuando exista una reservación, el negocio debe cumplir las condiciones acordadas, como horario, precio, número de lugares y servicios incluidos. Conviene guardar capturas de pantalla, mensajes, comprobantes de depósito y publicidad, pues pueden utilizarse como evidencia ante un incumplimiento.

También se recomienda preguntar con anticipación si existe una política de cancelación y bajo qué circunstancias puede devolverse el anticipo.

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¿Dónde denunciar un cobro indebido?

Si el establecimiento intenta imponer una propina, cambia el precio convenido o agrega cargos no informados, el consumidor puede solicitar una aclaración antes de pagar y conservar la cuenta o comprobante.

La inconformidad también puede reportarse ante Profeco en el Teléfono del Consumidor, al 55 5568 8722 y 800 468 8722. Para facilitar la atención, es recomendable contar con el nombre y domicilio del negocio, así como fotografías del menú, publicidad y cuenta.