Fiestas Patrias: El día en que Benito Juárez dio el Grito de Independencia en Durango

En medio de caminos polvorientos, persecuciones militares y un país dividido entre dos gobiernos, una hacienda duranguense se convirtió en escenario de una celebración marcada por la resistencia.

La noche del 15 de septiembre de 1864, el presidente Benito Juárez encabezó la conmemoración del inicio de la Independencia en la hacienda de San Juan Bautista de la Noria Pedriceña, ubicada en el municipio de Cuencamé.

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No hubo balcón, campana ni una multitud reunida frente a Palacio Nacional. La ceremonia fue improvisada y austera, organizada durante el recorrido del gobierno republicano hacia el norte del país ante el avance de las fuerzas francesas.

Juárez llevaba el gobierno por el norte del país

México atravesaba entonces la Segunda Intervención Francesa. La capital había sido ocupada y Maximiliano de Habsburgo encabezaba el Segundo Imperio Mexicano, mientras Juárez se negaba a abandonar la Presidencia y trasladaba su gobierno de una ciudad a otra.

Acompañado por ministros, funcionarios, soldados y una pequeña comitiva, Juárez recorrió distintos puntos del norte para mantener en funciones al gobierno republicano. Durante septiembre de 1864 atravesó territorio duranguense en su camino hacia Chihuahua.

Fue durante ese trayecto cuando llegó a la hacienda de Pedriceña, donde trabajadores, pobladores y soldados se preparaban para recordar el levantamiento iniciado por Miguel Hidalgo en 1810.

Según las crónicas atribuidas a Guillermo Prieto, integrante de la comitiva, algunos de los viajeros habían perdido la noción de la fecha debido a las difíciles jornadas. El movimiento de los habitantes les recordó que aquella era la noche del “Grito”.

Una celebración con los pocos recursos disponibles

Al enterarse de los preparativos, Juárez habría ordenado entregar el dinero disponible para que la celebración pudiera realizarse. Los recursos eran escasos, pero la ceremonia siguió adelante.

José María Iglesias, otro de los funcionarios que acompañaban al mandatario, relató que la conmemoración se efectuó en una capilla utilizada como alojamiento por el Batallón de Guanajuato.

El abogado y político Manuel Ruiz pronunció un discurso improvisado y posteriormente tomó la palabra Benito Juárez. De acuerdo con la narración de Iglesias, el mensaje del Presidente conmovió a quienes se encontraban reunidos.

La ceremonia adquirió un significado especial: mientras las fuerzas extranjeras y el Imperio controlaban buena parte del país, el gobierno itinerante utilizaba la conmemoración para reafirmar la continuidad de la República.

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Dos gobiernos celebraron la Independencia

El episodio tuvo además un contraste histórico. En aquellos días, Maximiliano de Habsburgo también acudió a Dolores, Guanajuato, para conmemorar el inicio de la Independencia, por lo que los dos gobiernos que disputaban el control de México recurrieron a los mismos símbolos patrios.

Aunque existen fuentes que mencionan la Hacienda del Sobaco como el lugar de la celebración juarista, el testimonio de Guillermo Prieto y otros registros históricos ubican el episodio en la hacienda de San Juan Bautista de la Noria Pedriceña.

A más de 160 años de aquella noche, la antigua hacienda conserva un lugar singular en la historia de Durango: fue el sitio donde Benito Juárez, lejos de Palacio Nacional y durante uno de los momentos más difíciles de su gobierno, encabezó el Grito de Independencia.