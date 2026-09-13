Fiestas Patrias: ¿Juan Escutia realmente se lanzó con la bandera? La historia detrás de los Niños Héroes

Cada 13 de septiembre, nombres aprendidos desde la primaria vuelven a escucharse durante ceremonias en escuelas, plazas y edificios públicos. La conmemoración recuerda la defensa del Castillo de Chapultepec frente al Ejército de Estados Unidos, pero también revive una pregunta que ha acompañado al episodio durante generaciones.

La escena es conocida: Juan Escutia habría tomado la bandera de México, se habría envuelto en ella y después se lanzó desde lo alto del castillo para impedir que fuera capturada por las fuerzas invasoras. ¿Existen pruebas de que realmente ocurrió así?

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¿Qué pasó en el Castillo de Chapultepec?

La batalla ocurrió el 13 de septiembre de 1847, durante la guerra entre México y Estados Unidos. Para entonces, las tropas estadounidenses habían tomado varios puntos estratégicos y avanzaban hacia la Ciudad de México.

El Castillo de Chapultepec funcionaba como sede del Colegio Militar. En su defensa participaron soldados mexicanos y decenas de cadetes, pese a que estos últimos habían recibido la instrucción de abandonar el lugar ante la superioridad del enemigo.

La resistencia no pudo frenar el avance estadounidense. Entre quienes murieron se encontraban Juan de la Barrera, Agustín Melgar, Francisco Márquez, Fernando Montes de Oca, Vicente Suárez y Juan Escutia, cuyos nombres quedaron reunidos posteriormente bajo la denominación de los Niños Héroes.

No todos eran propiamente niños. Sus edades iban de los 14 a los 20 años: Francisco Márquez era el menor y Juan Escutia el mayor.

Mural Castillo de Chapultepec

¿Juan Escutia saltó con la bandera?

Aunque la escena forma parte de la memoria nacional, no existe documentación concluyente que permita confirmar que Juan Escutia se arrojó envuelto en la bandera.

La UNAM explica que alrededor de la batalla surgieron numerosos relatos, desde versiones que negaban la existencia de los cadetes hasta historias que aseguraban que estaban castigados o habían sido sorprendidos mientras bebían. Estas últimas afirmaciones tampoco cuentan con sustento.

Existe un relato del historiador estadounidense John Eisenhower según el cual uno de los jóvenes murió al arrojarse desde un muro con la bandera mexicana entre los brazos. Sin embargo, no permite establecer con certeza que se tratara de Juan Escutia ni que los acontecimientos sucedieran exactamente como fueron representados después.

Otros investigadores sostienen que Escutia fue abatido durante el combate y que su cuerpo apareció en una de las laderas del cerro.

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No fueron los únicos defensores

Otro punto frecuentemente omitido es que los seis jóvenes no combatieron solos. En la defensa participaron soldados y otros integrantes del Colegio Militar, mientras que casi todo el Batallón de San Blas murió tratando de contener el ascenso de las tropas estadounidenses.

Los seis cadetes sí existieron y murieron durante la batalla, pero con el paso del tiempo sus historias fueron convertidas en símbolos del valor y la defensa del país.

Así, la imagen de Juan Escutia envuelto en la bandera permanece como una tradición histórica difícil de comprobar, construida alrededor de un episodio real: la resistencia de jóvenes y soldados mexicanos durante una batalla ocurrida hace 179 años.