Gala Montes exhibe mensaje que atribuye a su madre sobre una foto de su niñez: “Me duele demasiado”

Gala Montes volvió a hablar de la complicada relación con su madre, Crista Montes, al compartir una fotografía de su infancia acompañada de una anotación que, según explicó, le provoca un profundo dolor.

La publicación llega después de varias semanas de diferencias familiares y profesionales que han colocado a la actriz y cantante en el centro de la conversación, mientras prepara el lanzamiento de su disco La hija de nadie.

¿QUÉ DICE EL MENSAJE QUE COMPARTIÓ GALA MONTES?

En la imagen aparece Gala de niña, con una peluca rosa y un vestido verde. A un costado se observa un texto escrito a mano que cuestiona que estuviera en una sesión fotográfica en lugar de asistir a la escuela y termina con una expresión ofensiva sobre su apariencia: “Pareces prostituta en vez de niña”.

La intérprete atribuyó esas palabras a su madre, aunque en la publicación no precisó cuándo fueron escritas.

“Quería hacer un video explicando, pero además de que se me cortaba la voz, no hay nada que explicar”, escribió.

También se refirió a los comentarios que recibe sobre sus pies y expresó que quienes la critican desconocen las experiencias que ha enfrentado.

“Mucha gente juzga mis pies y me duele demasiado porque no saben lo difícil que es que tu mamá te escriba esto”, agregó.

SEMANAS DE CONFLICTOS FAMILIARES Y PROFESIONALES

El distanciamiento entre Gala y Crista Montes se hizo público en 2024, después de que terminó la relación laboral que mantenían, pues su madre también se desempeñaba como su representante.

Desde entonces han intercambiado señalamientos sobre dinero, trabajo y su convivencia familiar.

A finales de septiembre, en una entrevista con Maryfer Centeno, Gala manifestó que contemplaba solicitar una orden de restricción contra su madre por lo que describió como acoso. Esa declaración expresaba su intención de recurrir a una medida legal, sin confirmar que ya hubiera sido concedida.

En el ámbito profesional, durante septiembre también enfrentó la polémica por su breve regreso a La Casa de los Famosos México. Aunque la producción presentó su salida como voluntaria, la actriz posteriormente rechazó esa versión.

Por esas mismas fechas, la producción de Malinche anunció que su participación quedaba pospuesta indefinidamente. Gala respondió con señalamientos sobre la remuneración de su trabajo.

“UN HOGAR” A TRAVÉS DE SU MÚSICA

En su nueva publicación, Gala vinculó su historia familiar con La hija de nadie, cuyo lanzamiento está anunciado para el 23 de octubre.

“Este disco lo hice para los que sienten que no pertenecen”, expresó.

La cantante explicó que desea que sus canciones representen un lugar seguro para quienes han vivido experiencias dolorosas desde la infancia.

“Tal vez no podamos cambiar lo que nos pasó, pero sí podemos construir una historia en la que el dolor no tenga la última palabra”, escribió.

Finalmente, presentó el proyecto con una frase que resume el sentido que busca darle: “Un hogar para los que alguna vez sintieron que no tenían ninguno”.