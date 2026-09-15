Hombre cumple 16 días desaparecido en Durango; iba a casa de su mamá y nunca llegó

Este martes se cumplen 16 días desde la desaparición de un hombre en la ciudad de Durango; la víctima salió de su casa con rumbo al hogar de su madre y nunca llegó.

El pasado 30 de agosto, cerca de las 19:30 horas, Porfirio González Mercado salió de su domicilio en la colonia Arboledas con dirección a la casa de su madre. Poco después, su esposa llamó a su suegra para avisarle que Porfirio ya iba en camino, pero jamás llegó a su destino.

Porfirio tiene 33 años, mide aproximadamente 1.64 metros de estatura, es de complexión delgada, tez güera y cabello rizado de color castaño.

El día de su desaparición vestía un pantalón de mezclilla negro, sudadera gris, chaleco verde fosforescente y botas de trabajo negras.

Como señas particulares, sus familiares detallaron que tiene una cicatriz en la muñeca derecha, un tatuaje de la Santa Muerte en el brazo derecho y uno de un león en el brazo izquierdo.

Preocupada por su situación, la familia acudió este 13 de septiembre a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Durango para interponer la denuncia correspondiente.

Las autoridades ya difundieron la ficha de búsqueda y solicitan que cualquier información que ayude a dar con su paradero se reporte a la línea de emergencias 911.