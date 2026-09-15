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DESAPARECIDOS

Hombre cumple 16 días desaparecido en Durango; iba a casa de su mamá y nunca llegó

La víctima, de 33 años de edad, desapareció el pasado 30 de agosto.

Hombre cumple 16 días desaparecido en Durango; iba a casa de su mamá y nunca llegó

Hombre cumple 16 días desaparecido en Durango; iba a casa de su mamá y nunca llegó

REDACCIÓN WEB
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Este martes se cumplen 16 días desde la desaparición de un hombre en la ciudad de Durango; la víctima salió de su casa con rumbo al hogar de su madre y nunca llegó.

El pasado 30 de agosto, cerca de las 19:30 horas, Porfirio González Mercado salió de su domicilio en la colonia Arboledas con dirección a la casa de su madre. Poco después, su esposa llamó a su suegra para avisarle que Porfirio ya iba en camino, pero jamás llegó a su destino.

Porfirio tiene 33 años, mide aproximadamente 1.64 metros de estatura, es de complexión delgada, tez güera y cabello rizado de color castaño.

El día de su desaparición vestía un pantalón de mezclilla negro, sudadera gris, chaleco verde fosforescente y botas de trabajo negras.


Como señas particulares, sus familiares detallaron que tiene una cicatriz en la muñeca derecha, un tatuaje de la Santa Muerte en el brazo derecho y uno de un león en el brazo izquierdo.




Preocupada por su situación, la familia acudió este 13 de septiembre a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Durango para interponer la denuncia correspondiente.


Las autoridades ya difundieron la ficha de búsqueda y solicitan que cualquier información que ayude a dar con su paradero se reporte a la línea de emergencias 911.




               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: DESAPARECIDOS casa, Porfirio, tiene, brazo

               

                
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