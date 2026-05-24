Hombre muere afuera de su vivienda en la colonia 8 de Septiembre
La noche del sábado se registró el fallecimiento de un hombre a las afueras de un domicilio ubicado en la colonia 8 de Septiembre de la ciudad de Durango, lo que movilizó a corporaciones de emergencia y seguridad.
El hecho fue reportado alrededor de las 21:00 horas en una vivienda localizada sobre la calle Eduardo Ruiz, hasta donde acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.
Al arribar al sitio, los socorristas brindaron atención prehospitalaria a un masculino identificado como Antonio Mata Espinoza, de 59 años de edad, quien se encontraba inconsciente.
Luego de realizar la valoración correspondiente, los técnicos en urgencias médicas confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que se notificó a las autoridades competentes.
De acuerdo con el reporte preliminar, Antonio Mata Espinoza no contaba con antecedentes médicos patológicos conocidos, aunque serán las autoridades quienes determinen las causas exactas de su fallecimiento.
Elementos de seguridad procedieron a acordonar el área mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizaba las diligencias de ley y ordenaba el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, para la práctica de la necropsia correspondiente.