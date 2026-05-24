Hombre muere afuera de su vivienda en la colonia 8 de Septiembre

La noche del sábado se registró el fallecimiento de un hombre a las afueras de un domicilio ubicado en la colonia 8 de Septiembre de la ciudad de Durango, lo que movilizó a corporaciones de emergencia y seguridad.

El hecho fue reportado alrededor de las 21:00 horas en una vivienda localizada sobre la calle Eduardo Ruiz , hasta donde acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Al arribar al sitio, los socorristas brindaron atención prehospitalaria a un masculino identificado como Antonio Mata Espinoza, de 59 años de edad , quien se encontraba inconsciente.

Luego de realizar la valoración correspondiente, los técnicos en urgencias médicas confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que se notificó a las autoridades competentes.

De acuerdo con el reporte preliminar, Antonio Mata Espinoza no contaba con antecedentes médicos patológicos conocidos , aunque serán las autoridades quienes determinen las causas exactas de su fallecimiento.

Elementos de seguridad procedieron a acordonar el área mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizaba las diligencias de ley y ordenaba el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, para la práctica de la necropsia correspondiente.