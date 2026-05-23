Hombre queda prensado en trilladora por camino a Villa Montemorelos

Un accidente laboral movilizó la tarde de este sábado 23 de mayo a cuerpos de emergencia hacia una zona de terracería con dirección a Villa Montemorelos, luego del reporte de un hombre que quedó prensado de una de sus extremidades inferiores en maquinaria agrícola.

De acuerdo con la información preliminar, el masculino se encontraba en una trilladora cuando, por causas que aún no han sido precisadas, una de sus piernas quedó atrapada en el equipo, lo que obligó a solicitar apoyo inmediato al número de emergencias.

Bomberos y Cruz Roja acudieron al lugar

Al sitio se trasladaron elementos de la Dirección Municipal de Protección Civil, quienes acudieron con equipo de rescate para colaborar en las maniobras de auxilio.

También se contó con el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado mientras se realizaban los trabajos para liberarlo de la maquinaria.

Permanecen pendientes más datos sobre su estado de salud

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad del hombre lesionado, ni la gravedad de las heridas que sufrió tras el accidente.

Las autoridades permanecen pendientes de ampliar la información sobre las condiciones en que ocurrió el hecho, así como el estado de salud del afectado luego de ser atendido por los cuerpos de emergencia.