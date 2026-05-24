Identifican a hombre que quedó prensado en una trilladora en Durango; está internado en el HG450

Un joven trabajador resultó lesionado la noche del sábado luego de sufrir un accidente laboral en el que una de sus piernas quedó prensada en una máquina, por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia al Hospital General 450 de la ciudad de Durango.

El ingreso del paciente fue reportado alrededor de las 21:00 horas por personal de vigilancia del nosocomio, quienes notificaron a las autoridades sobre la llegada de una persona herida derivado de un incidente ocurrido mientras laboraba.

El lesionado fue identificado como Oscar Gutiérrez Pérez, de 28 años de edad , quien arribó al hospital a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando el trabajador realizaba sus actividades y, por causas aún no esclarecidas, una de sus extremidades inferiores quedó atrapada en una máquina industrial.

Compañeros de trabajo y personal de emergencia auxiliaron al joven en el lugar de los hechos y posteriormente solicitaron el apoyo de paramédicos para su traslado inmediato al área de urgencias.

Hasta el momento no se ha informado la gravedad exacta de las lesiones que sufrió Oscar Gutiérrez Pérez, aunque trascendió que permanecía bajo observación médica tras su ingreso al hospital.

Autoridades correspondientes tomaron conocimiento del hecho para integrar el reporte del accidente laboral y determinar las condiciones en las que ocurrió el incidente.