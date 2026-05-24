IMSS e ISSSTE: ¿Cuándo se realizará el depósito de la pensión en junio 2026?

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSTE) otorgan mensualmente una pensión que representa un ingreso importante en el bolsillo de los trabajadores jubilados.

Mes con mes, estas instituciones de salud pública realizan un pago a los adultos mayores retirados , refrendando su compromiso con la economía, bienestar y seguridad médica de los beneficiarios inscritos en sus regímenes.

Las fechas de pago establecidas en el calendario presentan cambios o modificaciones a lo largo del año, debido a la celebración de días conmemorativos y festivos en el país, mismos que retrasan o adelantan los depósitos.

¿Cuándo se realizará el depósito de la pensión en junio 2026?

Según el calendario oficial publicado por el IMSS a principios del año 2026, el depósito correspondiente a junio se realizará el próximo lunes 1 de junio. La institución mantiene su compromiso al depositar el primer día hábil de cada mes.

Para las personas inscritas al régimen pensionario del ISSSTE, el depósito del sexto mes se realizará el próximo viernes 29 de mayo , permitiendo que los beneficiarios tengan acceso a su dinero de manera anticipada.

Al contrario del IMSS, el ISSSTE realiza sus depósitos el último día hábil del mes previo al periodo de pago. No obstante, en esta ocasión la fecha de pago oficial tuvo que cambiarse del 31 al 29 de mayo debido a que cae en domingo , un día inhábil.

Tanto el IMSS como el ISSTE entregarán el monto la cifra habitual, eliminando cualquier tipo de bono extra o prestaciones adicionales.

De esta forma, el pago del IMSS estará alrededor de los 10 mil 636 pesos, como mínimo garantizado, para aquellas personas que se encuentras registrados bajo el régimen de la Ley 73. Por su parte, para los beneficiarios del ISSSTE, el monto dependerá de cada trabajador retirado.

IMSS e ISSSTE emiten recomendaciones

Tanto el IMSS como el ISSSTE han emitido ciertas recomendaciones para tener en cuenta a la hora de realizar el retiro de tu dinero en el cajero automático: