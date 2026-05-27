Informales, en 1 año, 55 mil trabajadores en Durango

La Población Económicamente Activa (PEA) en Durango creció 2.06 por ciento en un año, mientras que la informalidad laboral aumentó 5.2 por ciento durante el mismo periodo.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la población económicamente activa pasó de 873 mil personas mayores de 15 años con empleo o en búsqueda de uno al cierre del primer trimestre del año pasado, a 891 mil en el mismo periodo de este año, lo que representa un crecimiento de 2.06 por ciento.

Sin embargo, este no fue el único indicador que aumentó en Durango. También crecieron la tasa de ocupación parcial y la tasa de informalidad laboral. En contraste, disminuyeron la tasa de desocupación, la tasa de condiciones críticas de ocupación y la tasa de trabajo asalariado.

En cuanto a la informalidad laboral, al cierre de marzo del año pasado, el 50 por ciento de los trabajadores en el estado laboraban en la informalidad.

Este año, al cierre del tercer mes, la tasa de informalidad laboral aumentó a 55.2 por ciento, lo que indica que en un solo año alrededor de 55 mil trabajadores se incorporaron a este sector. Es decir, continúan trabajando, pero sin prestaciones sociales de ningún tipo.

Respecto a la tasa de ocupación parcial, son personas que trabajan menos de una jornada completa, menos de 30 horas semanales o aproximadamente medio turno.