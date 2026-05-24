Insecto descortezador ha provocado daño en más de 4 mil hectáreas en Durango

Hasta el último corte reportado en la segunda semana de mayo por la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente (SRNyMA) en Durango, registraban 4 mil 380.47 hectáreas afectadas en todo el estado por insectos descortezadores, defoliadores y plantas parásitas como el muérdago.

Solo por la afectación del insecto descortezador se contabilizan 3 mil 370 hectáreas , siendo San Dimas el municipio más afectado, con mil 332.97 hectáreas.

Le sigue el municipio de Durango, con 690.667 hectáreas; posteriormente Canatlán, con 716.47; y Guanaceví, con 499.08 hectáreas.

Otros municipios donde existe presencia del insecto, aunque con menor afectación, son Mezquital, Canelas, Nuevo Ideal, Otáez, Pueblo Nuevo y Santiago Papasquiaro.

Desde el inicio del año, las autoridades en materia forestal comenzaron a alertar sobre la presencia del insecto descortezador y los daños que puede provocar a los árboles y superficies forestales.

En 2025 se llegó a un total de 7 mil 300 hectáreas afectadas ; también San Dimas, Pueblo Nuevo y Durango fueron de los municipios más impactados.

ACCIONES

Mientras tanto, las autoridades han colocado algunas trampas multiembudo y preparan un plan de contingencia junto con la Conafor, para aplicar acciones más contundentes y evitar la propagación de la plaga.

También se han establecido brigadas para implementar acciones en materia de sanidad forestal, además de diversas capacitaciones.

En el caso de las trampas con dosis de feromonas, se aplican de manera preventiva para evitar que el insecto inicie su etapa de vuelo, ya que cuando se transforma se amplía el radio de proliferación.