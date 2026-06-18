¿Jueves soleado o lluvioso en la ciudad de Durango? Así será el clima HOY 18 de junio

La interacción de varios sistemas atmosféricos mantendrá condiciones de inestabilidad en buena parte del país durante este jueves 18 de junio. La presencia de canales de baja presión, una línea seca en el noreste, inestabilidad en niveles altos de la atmósfera y la aproximación de un frente frío a la frontera norte favorecerán lluvias de distinta intensidad, además de rachas fuertes de viento en algunas entidades. ¿Qué se espera para México y Durango?

Pronóstico para México

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), un canal de baja presión extendido sobre el norte y la Mesa Central, en interacción con una línea seca en el noreste del país, inestabilidad en niveles altos de la atmósfera y la aproximación de un frente frío a la frontera norte, provocarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en estados del norte, noreste y occidente de México.

Además, se prevén rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en Chihuahua y Coahuila, por lo que no se descartan tolvaneras y afectaciones asociadas a las fuertes corrientes de aire.

Por otra parte, un segundo canal de baja presión sobre el oriente y sureste del territorio nacional, en combinación con la onda tropical número 8, que se desplazará frente a las costas de Oaxaca y Guerrero, favorecerá chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con actividad eléctrica en esas regiones.

Respecto a las temperaturas, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en varias zonas del país, especialmente durante las horas de mayor radiación solar, aunque las precipitaciones previstas podrían contribuir a un ligero descenso térmico en algunas regiones.

Clima en el estado de Durango

Para este jueves persistirán las condiciones para lluvias en distintas regiones del estado de Durango, con pronóstico de intervalos de chubascos y precipitaciones puntuales fuertes, con acumulados de entre 25 y 50 milímetros, principalmente en las zonas noroeste y sureste de la entidad.

De acuerdo con el pronóstico, las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y existe la posibilidad de caída de granizo.

Durante gran parte del día se prevé cielo medio nublado a nublado, con un ambiente templado por la mañana y un incremento de las temperaturas hacia la tarde, cuando se mantendrá un ambiente caluroso a muy caluroso en buena parte del estado.

Las temperaturas máximas podrían alcanzar entre 40 y 45 grados centígrados en la región noreste de Durango.

En cuanto al viento, se esperan velocidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 km/h en diversos municipios de la entidad.

¿Cómo será el clima en la ciudad de Durango?

De acuerdo con los pronósticos, para este jueves la ciudad de Durango amanecerá con temperaturas mínimas que rondarían entre los 14 y 17 grados centígrados, que a lo largo del día subirán hasta alcanzar una máxima de entre 28 y 30 grados, cerca de las 14:00 horas.

Se prevé que el cielo se mantenga despejado hasta las 13:00 horas, y después pasará a ser parcialmente nublado, con probabilidad de lluvias a partir de las 17:00 horas.

En cuanto al viento, se esperan velocidades de 10 a 15 km/h, con ráfagas que superarían los 30 km/h.

Para el viernes 19 de junio, el termómetro descenderá hasta los 17 grados centígrados, y se prevé un día lluvioso.