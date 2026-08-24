La Independencia no terminó el 16 de septiembre: ¿qué ocurrió el 24 de agosto de 1821?

Cada 16 de septiembre, México recuerda el inicio de la lucha de Independencia, pero aquella madrugada encabezada por Miguel Hidalgo en 1810 no significó la separación inmediata de España. El conflicto se prolongó durante 11 años y uno de sus momentos decisivos ocurrió el 24 de agosto de 1821.

Ese día fueron firmados los Tratados de Córdoba, documento mediante el cual se planteó el reconocimiento de México como una nación soberana e independiente.

El acuerdo fue suscrito en la Villa de Córdoba, Veracruz, por Agustín de Iturbide, comandante del Ejército Trigarante, y Juan O’Donojú, recién llegado como jefe político superior de la Nueva España.

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¿Qué establecieron los Tratados de Córdoba?

Sus 17 artículos retomaron buena parte del Plan de Iguala, proclamado seis meses antes. Mantuvieron las llamadas Tres Garantías: la religión católica, la independencia y la unión entre los habitantes del nuevo país.

El documento reconocía a México como un “imperio independiente” y proponía una monarquía constitucional. La corona sería ofrecida inicialmente a Fernando VII o, si este no aceptaba, a otro integrante de una casa reinante.

Los Tratados también establecieron la creación de una Junta Provisional Gubernativa mientras se organizaba el nuevo Estado. Sin embargo, no representaron por sí solos la conclusión inmediata de todo el proceso.

O’Donojú aceptó la independencia ante una realidad política y militar prácticamente irreversible, pero no tenía autorización de la Corona española para reconocerla formalmente. España desconoció posteriormente lo acordado y no reconocería la independencia mexicana sino hasta 1836.

Gobierno de México

Entonces, ¿cuándo terminó la Independencia?

Después de la firma, todavía faltaba la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México, ocurrida el 27 de septiembre de 1821. Un día después fue suscrita el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, con la que se declaró formalmente que la nueva nación era soberana y separada de España.

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Por eso, la Independencia mexicana no puede explicarse mediante una sola fecha: el 16 de septiembre de 1810 marcó el inicio de la insurrección; el Plan de Iguala, presentado el 24 de febrero de 1821, permitió unir fuerzas antes enfrentadas; los Tratados de Córdoba abrieron el camino político, y la entrada del Ejército Trigarante culminó el movimiento.

México conmemora el 16 de septiembre porque representa el comienzo de la lucha y no porque ese día haya nacido formalmente como país independiente. El 24 de agosto recuerda, en cambio, el acuerdo que permitió transformar una guerra iniciada 11 años antes en un nuevo proyecto de nación.