La UJED, tan cerca del Gobierno del Estado y tan lejos de su quehacer universitario

Hablar sobre los hechos ocurridos en 2024 con motivo del cambio de la Rectoría de la UJED, en esta universidad que tanto quiero, es riesgoso y eres sujeto a represalias y al desprestigio.

Sin embargo, valga señalar que, en este proceso de cambio, los universitarios fuimos testigos de la agresión más atroz del Gobierno del Estado de Durango a la Universidad, al utilizar toda la infraestructura gubernamental material y humana (funcionarios, dependencias y sobre todo familiares de maestros que imparten clases en la Universidad), superando con creces la violación de la autonomía a la que fue sujeta la UJED en septiembre del 2010.

Dentro de este contexto, los universitarios juaristas esperábamos con grandes expectativas noviembre del 2024, en el que, con la elección de Rector, se reafirmaría la autonomía de la UJED. No obstante, lejos de los principios generalizados que sostienen los conceptos de autonomía universitaria -en el sentido de ser autónoma y autogobernada- y con la facultad de elegir a sus propias autoridades sin injerencia del poder político, decidiendo sus propios reglamentos y programas de estudio, en esta elección, la reafirmación de la autonomía se redujo a una simple frase mencionada por el gobernador del estado, “no se hagan bolas, el próximo Rector de la universidad será mi compadre”.

Como siempre, no faltaron los corifeos que aplaudieron sin parar la postura y definición del gobernador Esteban Villegas Villarreal. Hubo hasta quienes tuvieron el descaro de poner como moneda de cambio a la Universidad por puestos y posiciones en algunas dependencias (SEED, DIF, SSD, entre otras), demostrando y exhibiendo sin ningún recato sus vulgares ambiciones y, sobre todo, su falta de sentido y orgullo de pertenencia para con la UJED.

La gigantesca imposición de Rector que se dibujada desde el Gobierno del Estado culminó pisoteando las disposiciones establecidas en la ley orgánica y en el reglamento general de la Universidad, al tomar protesta el propio gobernador a su compadre, el profesor Ramón García Rivera como Rector.

Por cierto, con una comisión electoral a modo le permitieron participar fuera de los requisitos exigidos por la convocatoria respectiva, como antigüedad frente grupo, pero lo más grave fue presentar a la comisión electoral un posgrado en Salud Publica que no cuenta con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), otorgado por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Algunos meses después, desde el Estado quisieron repetir el mismo esquema al quererse apoderar del Sindicato de Personal Académico (SPAUJED), el cual es el titular del contrato colectivo de trabajo de los académicos universitarios. Sin embargo, no les salió la “chicanada”, puesto que los académicos juaristas sabemos perfectamente que el único bastión de equilibrio que nos queda es precisamente el SPAUJED.

Además, nunca se presentó, ni mucho menos socializó ante la comunidad universitaria, un proyecto de Universidad que se distinguiera por su gran visión con metas a corto, mediano y largo plazo, que le permitiera a la UJED posicionarse a la vanguardia y en la excelencia académica. Al contrario, aflorando su desconocimiento de la vida académica universitaria, confundieron un valor holístico y dimensional como la “identidad”, con un proyecto de Universidad.

Es una realidad indiscutible que, desde la renovación de la rectoría en noviembre del 2024, los principales indicadores de calidad y competitividad académica no han cambiado, al contrario, van a la baja y han repercutido negativamente en su fortalecimiento y desarrollo, como que, del total de la planta docente, 95.5 % de los profesores son de hora-semana-mes, en relación con 3.33 % de profesores de tiempo completo (PTC).

Así mismo, únicamente 37.7 % de los profesores de tiempo completo cuentan con perfil PRODEP y solo 36.6 % de los profesores de tiempo completo, pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

A diferencia de un buen número de universidades del país, la UJED no cuenta con un fondo financiero de apoyo a la investigación científica, tecnológica y humanística. Esta situación, ha provocado que el investigador universitario recurra proyectos con financiamiento externo o en el mejor de los casos a recursos propios que permitan la continuidad hasta la obtención del grado de alumnos de maestría y de doctorado, así como para generar la producción científica necesaria que le garantice ingresar o mantearse en el Sistema Nacional de Investigadores.

De hecho, los maestros que logran ingresar al SNI o bien obtener su perfil PRODEP, es más bien producto de su esfuerzo personal, más que de apoyos derivados de políticas institucionales, mismas que se quedan únicamente plasmadas en el papel de los planes de desarrollo de la UJED.

De igual manera, no existe una política institucional que garantice el fortalecimiento de los cuerpos académicos. Es impostergable que, de una vez por todas, la UJED afronte los desafíos y paradigmas que impone a las instituciones de educación superior del mundo, la universidad del siglo XXI, de lo contrario se seguirá sumergiendo en un océano de inmovilidad en sus funciones sustantivas asemejándose a un barco a la deriva.

La UJED debe implementar un modelo educativo internacionalizado a través de convenios con universidades de otros países para ofrecer intercambios y titulaciones conjuntas. De igual manera, con estrategias globales y de gran visión en materia de docencia, implementar la personalización y especialización de los contenidos de los programas, de tal forma que al ofrecer cursos abiertos y masivos en línea, se permita que los alumnos accedan a cualquier hora y desde cualquier lugar; además, de un modelo educativo cercano al mundo laboral que la vincule con la realidad del mercado profesional del país.

La UJED, con el auge de las nuevas tecnologías educativas, requiere desarrollar sistemas compartidos para evaluar y acreditar las competencias profesionales. También, el uso de las tecnologías educativas permite ofrecer a los alumnos modelos educativos más flexibles y menos rígidos basados en los aprendizajes para toda la vida.

Con el auge en el mundo de las sociedades del conocimiento, es impostergable que, desde la Subsecretaria Académica y la Dirección de Investigación y Posgrado, se planifiquen y establezcan estrategias puntuales para el establecimiento de un Centro de Emprendimiento e Innovación universitaria, así como el diseño de programas institucionales de investigación integrales e interdisciplinarios, de tal forma que se aborden problemas de la sociedad vigentes, relevantes y pertinentes.

Por otro lado, las actividades de la extensión universitaria adquieren cada vez mayor importancia en el quehacer de la universidad contemporánea. La extensión universitaria se debe entender como un proceso de comunicación hacia adentro y hacia fuera. Hacia dentro, con una serie de acciones orientadas a poner en contacto a los miembros de la comunidad con los temas y los problemas universitarios, regionales y nacionales; en tanto, hacia fuera, debemos entenderla como una comunicación amplia y permanente con la sociedad duranguense.

Como colofón se puede decir que, los universitarios no debemos de mirar con indiferencia lo sucedido en la elección de Rector del 2024, de lo contrario la UJED seguirá siendo presa fácil del poder público.

Los que en los hechos entregamos nuestra vida a la Universidad, vivimos y respiramos la Universidad, estamos más que convencidos que la UJED nunca ha sido prioridad para el Gobierno del Estado.

Desde sus orígenes, la historia muestra que las universidades fueran creadas para difundir el conocimiento y la cultura, pero también se originaron como elementos clave y sustanciales para cuestionar y desafiar al poder público, no para servirlo.

Desgraciadamente, en la UJED de algunos años a la fecha, estos postulados se han entendido al revés. No obstante, será la misma historia quien ponga a cada quien en el lugar que le corresponde.

(*) El autor de este texto es Profesor Investigador de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UJED.