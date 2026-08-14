Liga MX: ¿por cuánto tiempo estará fuera Lucas Di Yorio tras su lesión? Esto sabemos

Santos Laguna sufrió una baja sensible en pleno arranque del semestre, luego de que Lucas Di Yorio resultara lesionado durante el partido ante Chicago Fire por la Leagues Cup 2026. El delantero argentino tendrá que alejarse de las canchas durante varios meses y prácticamente se perderá buena parte del Apertura 2026 de la Liga MX.

La fuerte entrada que recibió el atacante de los Guerreros no solamente encendió la polémica por la decisión arbitral, sino que terminó por tener consecuencias importantes para el futbolista, quien necesitó una intervención quirúrgica.

¿Qué lesión sufrió Lucas Di Yorio y cuánto tiempo estará fuera?

El delantero argentino sufrió una lesión en el hueso de la tibia, además de un profundo corte provocado por la entrada de Jack Elliott durante el enfrentamiento entre Santos Laguna y Chicago Fire, correspondiente a la segunda jornada de la primera fase de la Leagues Cup.

Tras abandonar el terreno de juego, Di Yorio fue sometido a diferentes estudios médicos y posteriormente el conjunto lagunero confirmó que sería necesario realizarle un procedimiento quirúrgico.

La estimación inicial apunta a que el atacante estará alejado de la actividad competitiva por lo menos tres meses, por lo que su posible regreso podría producirse hasta noviembre de 2026. Sin embargo, no existe todavía una fecha exacta para volver a verlo en un partido, debido a que dependerá de su recuperación y de las valoraciones posteriores del cuerpo médico .

Esto significa que el argentino podría perderse una parte considerable del Apertura 2026, convirtiéndose en una baja importante para Santos en uno de los momentos clave del torneo.

Santos prepara protesta por la entrada contra Di Yorio

Además de la preocupación por el estado físico del delantero, al interior de Santos Laguna existe molestia por la manera en que fue sancionada la jugada.

La acción protagonizada por Jack Elliott terminó únicamente con tarjeta amarilla, mientras que el árbitro Reginald Gumbs mantuvo su decisión y la jugada no derivó en una expulsión después de la intervención arbitral correspondiente.

Ante esta situación, Santos prepara una protesta formal ante Concacaf por la actuación arbitral, particularmente por la valoración de una entrada que finalmente provocó una lesión de consideración.

Ahora Santos Laguna deberá afrontar los siguientes meses sin uno de sus elementos ofensivos, mientras que el regreso de Lucas Di Yorio se proyecta, en el mejor de los escenarios, para noviembre, siempre que su recuperación avance conforme a lo previsto.