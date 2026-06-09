¿Lloverá en la ciudad de Durango HOY martes 9 de junio? Esto señala el pronóstico del SMN

Este martes estará influenciado por la presencia de sistemas tropicales y diversos factores atmosféricos que favorecerán lluvias de consideración en distintas regiones del país, además de mantener temperaturas elevadas y la persistencia de la onda de calor en algunas entidades. ¿Qué se espera para este martes 9 de junio en México y Durango?

Pronóstico para México

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la depresión tropical Boris se desplazará sobre Guerrero y, en interacción con canales de baja presión en el interior del territorio nacional, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generará lluvias importantes en varias entidades del país.

Se pronostican lluvias intensas en zonas del sur de Veracruz, el este y noreste de Oaxaca, así como el sur de Chiapas. Además, se esperan precipitaciones muy fuertes en el sur de Jalisco, Colima, la costa de Michoacán y regiones del este y suroeste de Guerrero.

Asimismo, se prevén lluvias fuertes en Chihuahua, el noroeste de Durango, en San Luis Potosí, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En cuanto al ambiente térmico, continuará el calor de moderado a intenso durante las tardes en gran parte del norte del país y la península de Yucatán. La onda de calor persistirá en regiones del este y sureste de Sonora, norte, centro y sur de Sinaloa, oeste y suroeste de Chihuahua, así como en el noroeste de Durango.

Por otra parte, la tormenta tropical Cristina se ubicará al sur de las costas de El Salvador. Aunque actualmente no representa un riesgo para el territorio nacional ni afectará las costas mexicanas, las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia sobre su evolución.

Clima en el estado de Durango

Para este martes se prevén condiciones de cielo medio nublado a nublado durante gran parte del día en el estado de Durango, así como intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, con acumulaciones estimadas de entre 25 y 50 milímetros, principalmente en la región noroeste de la entidad.

De acuerdo con el pronóstico del SMN, las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

En cuanto a las temperaturas, persistirá el ambiente cálido a caluroso en gran parte del estado, con valores máximos de entre 40 y 45 grados centígrados en la región noroeste, donde además continuará la onda de calor.

Durante las primeras horas del día se espera un ambiente templado a cálido en la mayor parte del territorio duranguense, mientras que en las zonas serranas prevalecerán temperaturas frescas e incluso frías.

Asimismo, se pronostican vientos de dirección variable de entre 20 y 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 km/h en diferentes puntos del estado.

Clima en la ciudad de Durango

En el pronóstico del SMN se indica que este martes la ciudad de Durango amanecería con una temperatura mínima que rondaría entre los 17 y 19 grados centígrados, que a lo largo del día subiría hasta alcanzar valores máximos de entre 31 y 32 grados, de las 15:00 a las 17:00 horas.

Se prevé que el cielo se nuble durante la tarde, con probabilidades de lluvias a partir de las 15:00 horas. mark

El viento mantendrá velocidad de 15 a 20 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h.

Para la madrugada del miércoles 10 de junio, el termómetro descenderá hasta una temperatura mínima de entre 16 y 18 grados centígrados.