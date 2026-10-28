Lo que tiras al fregadero puede tapar tus tuberías y salirte caro

La limpieza después de cocinar suele hacerse con prisa: se recogen los platos, se enjuagan los sartenes y se deja correr el agua. En esa rutina, algunos residuos desaparecen de la vista, aunque el problema puede comenzar dentro de la tubería.

Lo que se vierte por la tarja influye en el funcionamiento del drenaje. Cambiar ciertos hábitos ayuda a prevenir obstrucciones que pueden requerir limpieza especializada y generar gastos en casa.

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Aceite y grasa: el problema no termina cuando se van con el agua

Organismos operadores de agua advierten que las grasas y los aceites favorecen la formación de acumulaciones en el drenaje. Estos residuos pueden adherirse a las tuberías y combinarse con restos de comida hasta dificultar el paso del agua.

Entre los hábitos que conviene evitar están vaciar el aceite de una fritura en la tarja o enjuagar recipientes que todavía contienen cantidades importantes de grasa.

Que el residuo esté líquido al momento de desecharlo no significa que vaya a circular sin causar problemas.

El agua caliente no elimina el riesgo

Dejar correr agua caliente para “empujar” la grasa tampoco resuelve el problema: puede desplazarla hacia otra parte de la instalación, donde se enfríe y vuelva a acumularse.

Lo recomendable es retirar la mayor cantidad posible de residuos antes de lavar platos, charolas y sartenes.

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La tarja tampoco es un bote de basura

Restos de comida y otros sólidos deben retirarse antes del lavado. Una rejilla o colador en el desagüe permite retener parte de lo que queda en los utensilios.

El colador necesita vaciarse en el recipiente de residuos; levantarlo y dejar que su contenido se vaya con el agua anula su función.

También conviene evitar que servilletas, envolturas y otros objetos terminen en la tarja durante la limpieza.

Qué hacer con el aceite usado

Antes de manipularlo, hay que dejarlo enfriar. Después puede guardarse en un recipiente resistente y bien cerrado, separado de los productos que todavía se utilizan para cocinar.

Para su disposición, conviene consultar si existe un punto de acopio que reciba aceite doméstico usado y cuáles son sus condiciones de entrega.

En recipientes con poca grasa, retirar los residuos con una servilleta antes de lavarlos reduce la cantidad que llega al drenaje.

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La prevención comienza antes de abrir la llave

Retirar los sólidos, separar el aceite y utilizar un colador son medidas sencillas que pueden incorporarse a la rutina diaria.

Aunque una obstrucción puede tener distintas causas, evitar que estos residuos entren a la instalación ayuda a conservarla en mejores condiciones y a reducir problemas tanto en casa como en la red de drenaje.