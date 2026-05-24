Lola Young inicia una nueva era con el poderoso sencillo 'From Down Here'

Lola Young está de regreso y lo hace con fuerza emocional absoluta gracias al lanzamiento de “From Down Here”, un sencillo que marca el inicio de un nuevo capítulo artístico para una de las voces más prometedoras de la música contemporánea.

La cantante británica trabajó en esta nueva canción junto al reconocido músico y productor James Blake, logrando una pieza profundamente íntima que navega entre la melancolía, la claridad emocional y la reconstrucción personal.

CANCIÓN NACIDA DESPUÉS DEL ÉXITO

Lola reveló que la inspiración para “From Down Here” llegó apenas un día después de su triunfo en los premios Grammy.

Motivada por esa oleada creativa, decidió entrar al estudio con James Blake para escribir una canción que simbolizara el inicio de una nueva etapa en su historia.

La artista aseguró que este sencillo representa la necesidad de reescribir su narrativa personal y musical , dejando atrás el universo que construyó con “I’m Only F**king Myself”.

EL FENÓMENO DE “MESSY”

El regreso de Lola ocurre tras el enorme impacto de “Messy”, tema que no solo le otorgó un Grammy a Mejor Interpretación Pop Solista, sino que además se convirtió en un fenómeno internacional.

La canción alcanzó certificación doble platino, ingresó al Top 15 del Billboard Hot 100 y dominó durante cuatro semanas la lista oficial de sencillos en Reino Unido. Además, superó los mil millones de reproducciones en Spotify, consolidando a Lola Young como una figura clave dentro del nuevo pop alternativo.

UNA VOZ CRUDA Y SIN FILTROS

Originaria del sur de Londres, Lola Young ha construido una identidad artística marcada por letras honestas, emociones intensas y una mezcla de pop con tintes rockeros que conecta con toda una generación.

Tras recibir el BRIT Award como Artista Revelación Británica y sumar un nuevo reconocimiento en los Ivor Novello Awards, la cantante parece lista para expandir todavía más su universo sonoro.

Con “From Down Here”, Lola Young demuestra que su ascenso apenas comienza y que su capacidad para convertir la vulnerabilidad en himnos emocionales continúa siendo su mayor fortaleza.