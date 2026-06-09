Muere menor por fuego cruzado cuando era trasladado por picadura de alacrán

Lo que comenzó como una carrera contrarreloj para salvar la vida de una adolescente terminó convirtiéndose en una tragedia que ha conmocionado a Sinaloa. Una menor de 14 años perdió la vida cuando era trasladada de emergencia a un hospital tras sufrir una picadura de alacrán , luego de quedar atrapada en medio de un ataque armado registrado en el municipio de Escuinapa.

La menor viajaba acompañada por dos familiares cuando el grupo quedó expuesto a disparos efectuados por sujetos armados.

¿Qué fue lo que pasó?

Las versiones difundidas por medios locales señalan que la adolescente era trasladada en motocicleta por sus familiares con rumbo a una unidad médica . La prioridad era que recibiera atención inmediata y el tratamiento correspondiente para contrarrestar los efectos de la picadura de alacrán. Sin embargo, durante el recorrido fueron alcanzados por disparos en las inmediaciones de una gasolinera ubicada en Escuinapa.

Como consecuencia de la agresión, la menor perdió la vida junto con uno de los adultos que la acompañaban. Otra mujer resultó lesionada y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada. Autoridades y cuerpos de emergencia acudieron al lugar tras los reportes de detonaciones y personas heridas.

Conmoción entre habitantes

La víctima fue identificada como Grecia Guadalupe, una adolescente de 14 años. La noticia generó consternación entre habitantes de la región, quienes lamentaron que una joven que buscaba atención médica terminara perdiendo la vida en medio de un hecho violento.

El caso también ha provocado indignación en redes sociales, donde usuarios han expresado su preocupación por las condiciones de inseguridad que se viven en algunas zonas del estado y por las consecuencias que estos enfrentamientos tienen sobre personas ajenas a los conflictos armados.

Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias exactas en las que se registró el ataque. La muerte de la menor y de su familiar vuelve a colocar sobre la mesa el impacto que la violencia tiene sobre la población civil, incluso en momentos tan delicados como una emergencia médica.