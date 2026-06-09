Mujer de la tercera edad muere al ser atropellada por camión de personal en Labor de Guadalupe

Una mujer perdió la vida la mañana de este martes luego de ser atropellada por un camión de transporte de personal en el poblado Labor de Guadalupe, perteneciente al municipio de Durango.

De acuerdo con la información recabada, cerca de las 07:00 horas el NODO de Interconexión Tecnológica (C-5) notificó a las autoridades sobre la presencia de una persona sin vida en la vía pública, aparentemente derivado de un hecho de tránsito terrestre.

Al lugar acudieron elementos de la Unidad de Investigación de Delitos de Tránsito Terrestre y Lesiones, de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes en conjunto con uniformados de Servicios Periciales, coordinados por el Agente del Ministerio Público.

Al arribar al sitio, las autoridades localizaron el cuerpo de quien fue identificada como María del Carmen Mayela Barraza Torres, de 61 años de edad y vecina de la comunidad de Labor de Guadalupe.

Las primeras indagatorias establecen que los hechos ocurrieron aproximadamente a las 05:30 horas, cuando la mujer salió de su domicilio con dirección al Centro de Salud de la localidad, debido a que desde el día anterior presentaba malestares relacionados con la presión arterial.

Momentos después, un vecino identificado como Rogelio notificó a familiares que la sexagenaria se encontraba tendida sobre la calle, por lo que se solicitó el apoyo de las corporaciones de emergencia y seguridad.

Las investigaciones señalan que la mujer fue impactada por un camión de la marca Mercedes-Benz de transporte de personal de maquiladora, color blanco, perteneciente a la línea Bluetec 5, identificado con el número económico 416.

La unidad era conducida por Rafael, de 62 años de edad, también con domicilio en Labor de Guadalupe. Las autoridades ministeriales integraron la carpeta de investigación correspondiente para determinar las circunstancias en que ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades, en tanto que el conductor quedó detenido a disposición del Representante Social.