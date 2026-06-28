Mundial 2026: Le niegan la visa a ‘Lumumba Vea’, el famoso hincha de RD Congo

El Mundial 2026 no solo ha dejado goles, sorpresas y clasificaciones históricas. También ha puesto bajo los reflectores a personajes que, desde la tribuna, se han convertido en parte de la identidad de sus selecciones. Ese es el caso de Michel Kuka Mboladinga, mejor conocido como “Lumumba Vea”, el famoso hincha de República Democrática del Congo que no pudo acompañar a su equipo en el duelo ante Uzbekistán, luego de que le fuera negada la visa de Estados Unidos.

La noticia provocó reacciones entre aficionados africanos y seguidores del Mundial, pues “Lumumba Vea” se había convertido en una de las imágenes más reconocibles del torneo por su peculiar manera de alentar: de pie, completamente serio, sin moverse durante largos lapsos del partido y vestido con los colores de la bandera congoleña.

Su ausencia se dio justo en uno de los partidos más importantes para RD Congo, que buscaba cerrar la fase de grupos con posibilidades de avanzar a la siguiente ronda, en una Copa del Mundo que representa mucho más que un torneo para ese país.

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¿Por qué se hizo famoso ‘Lumumba Vea’?

A diferencia de otros aficionados que se vuelven virales por cantar, bailar o disfrazarse de manera extravagante, “Lumumba Vea” llamó la atención por todo lo contrario: por su quietud.

Durante los partidos de RD Congo, Michel Kuka Mboladinga suele permanecer prácticamente inmóvil, con el rostro serio y una postura rígida, como si fuera una estatua viviente. Esa imagen llamó la atención en competencias africanas y después comenzó a circular con más fuerza en redes sociales durante el Mundial 2026.

Su apariencia no es casual. El aficionado viste como homenaje a Patrice Lumumba, figura histórica de la República Democrática del Congo, líder independentista y primer ministro del país tras su independencia. Por eso, su presencia en la tribuna tiene una carga simbólica: no solo representa a un aficionado, sino también una referencia a la memoria, la identidad y el orgullo congoleño.

De ahí viene el nombre con el que se le conoce: “Lumumba Vea”.

El hincha que se volvió símbolo de RD Congo

Para muchos seguidores, “Lumumba Vea” dejó de ser únicamente un fanático para convertirse en una especie de amuleto emocional de la selección congoleña.

Su imagen en las gradas, serio y firme, fue interpretada como una forma distinta de apoyar: sin gritos, sin saltos, pero con una presencia fuerte. En un Mundial donde las cámaras buscan constantemente historias de color en las tribunas, el hincha congoleño terminó robándose parte de la atención internacional.

Su aparición más comentada en este Mundial fue durante el partido de RD Congo ante Colombia, disputado en México, donde sí pudo estar presente. Ahí, su figura volvió a circular en fotografías y videos, consolidándose como uno de los aficionados más reconocidos del torneo.

Sin embargo, su camino para llegar al Mundial no fue sencillo. Su traslado se había visto afectado por restricciones sanitarias relacionadas con un brote de ébola en República Democrática del Congo, lo que retrasó su presencia en algunos partidos.

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Le niegan la visa para el partido en Estados Unidos

El problema mayor llegó cuando RD Congo debía jugar ante Uzbekistán en Atlanta, Estados Unidos. Para ese encuentro, “Lumumba Vea” necesitaba visa estadounidense, pero no recibió la autorización para ingresar al país.

De acuerdo con reportes internacionales, el aficionado no pudo viajar al partido pese a los intentos por estar presente en el compromiso de su selección. Hasta ahora, no se ha difundido una explicación oficial detallada sobre el motivo específico de la negativa.

La situación generó molestia y tristeza entre aficionados, pues el duelo ante Uzbekistán era clave para RD Congo. No se trataba de un partido cualquiera: era una oportunidad para seguir con vida en el Mundial y pelear por un lugar en la siguiente fase.

EFE

Un golpe emocional para la selección y su afición

La ausencia de “Lumumba Vea” fue vista como un golpe simbólico para RD Congo. En un torneo donde cada detalle alimenta la narrativa de una selección, perder a su aficionado más emblemático fue un duro golpe para la tribuna congoleña.

RD Congo participa en este Mundial con una carga histórica importante. Su regreso a una Copa del Mundo representa una oportunidad para cambiar la memoria futbolística del país, que durante décadas cargó con el recuerdo de su participación en 1974, cuando compitió como Zaire.

Por eso, el avance del equipo y la presencia de sus símbolos nacionales tienen un peso especial. “Lumumba Vea” no juega, no dirige y no anota goles, pero su figura acompaña emocionalmente a una afición que ve en esta selección una oportunidad de orgullo y reivindicación.

¿Qué sigue para ‘Lumumba Vea’?

La esperanza es que, si RD Congo continúa avanzando en el Mundial, el aficionado pueda resolver su situación migratoria y volver a acompañar a su selección en los próximos partidos.

Mientras tanto, su ausencia en Atlanta ya dejó una de las historias más comentadas del torneo: la de un hincha que, sin cantar ni moverse, logró convertirse en símbolo de todo un país.

“Lumumba Vea” se ganó un lugar en el Mundial no por estar dentro de la cancha, sino por recordarle al mundo que el futbol también se juega desde la memoria, la identidad y la pasión de quienes acompañan a su selección desde la tribuna.