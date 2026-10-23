¿No utilizaste tu crédito Infonavit? Así puedes solicitar la devolución de tu ahorro

Quienes trabajaron durante años y nunca solicitaron un crédito del Infonavit pueden tener un ahorro acumulado que conviene revisar al acercarse al retiro. El destino de ese dinero depende del régimen de pensión y de los requisitos que cumpla cada persona.

Aunque los recursos pertenecen al trabajador, no haberlos utilizado para comprar o remodelar una casa no permite retirarlos libremente en cualquier momento.

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¿Qué es la Subcuenta de Vivienda?

Es el ahorro que se forma con las aportaciones que realiza el patrón al Infonavit, equivalentes al 5 por ciento del salario base de cotización. Esta aportación corre por cuenta del empleador y no debe descontarse del sueldo del trabajador.

El saldo puede consultarse en Mi Cuenta Infonavit o en la aplicación del instituto. También aparece en el estado de cuenta de la Afore, aunque los recursos de vivienda son administrados por el Infonavit.

¿Quiénes pueden recibir la devolución?

Las personas pensionadas bajo la Ley del Seguro Social de 1973 pueden solicitar la entrega de sus recursos disponibles en una sola exhibición.

El trámite puede realizarse ante el Infonavit o la Afore, dependiendo del fondo en el que se encuentre el dinero.

Entre los requisitos generales están contar con saldo disponible, resolución de pensión del IMSS, registro en una Afore y no tener un crédito vigente con el Infonavit.

También se necesita un estado de cuenta bancario a nombre del solicitante, con CLABE y antigüedad máxima de dos meses. Los datos personales deben coincidir en los registros del IMSS, la Afore y el instituto.

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¿Cómo se solicita el dinero?

Para el trámite en línea se requiere ingresar a Mi Cuenta Infonavit y contar con e.firma vigente expedida por el SAT.

Quienes prefieran hacerlo presencialmente deben agendar una cita y presentar la documentación correspondiente, además de identificación oficial vigente.

¿Qué pasa con quienes pertenecen a Ley 97?

En este régimen, el ahorro de Vivienda 97 que no se utilizó normalmente se incorpora a los recursos destinados a financiar la pensión.

Esto significa que no se entrega como un depósito adicional separado de la mensualidad: el dinero se aprovecha para el retiro.

Existe otro escenario: si el IMSS emite una negativa de pensión por no cumplir los requisitos, el trabajador puede tramitar la entrega de los recursos que correspondan en una sola exhibición, incluidos los de Vivienda 97. Los recursos SAR 92 tienen reglas específicas de entrega.

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¿Es necesario pagar por el trámite?

Los trámites y servicios del Infonavit son gratuitos. Para conocer el procedimiento aplicable a cada caso, las personas pueden comunicarse a Infonatel, al 800 008 3900.

Antes de solicitar una devolución, conviene confirmar el régimen de pensión y el tipo de ahorro disponible: no todos los trabajadores reciben esos recursos de la misma manera.