¿Nolan te hizo buscar quién era Odiseo? Cinco películas para entrarle a la mitología griega

El estreno de La Odisea, la ambiciosa adaptación cinematográfica de Christopher Nolan, puso nuevamente de moda a los dioses, héroes y monstruos de la antigua Grecia. La película, protagonizada por Matt Damon como Odiseo, llevó a una nueva generación a preguntarse quién era realmente este guerrero, por qué tardó tantos años en regresar a casa y qué relación tenía con la guerra de Troya.

Aunque las redes sociales parecen haber descubierto apenas a cíclopes, sirenas y semidioses, la mitología griega ha inspirado al cine desde hace décadas. Antes de sumergirse en textos antiguos, estas cinco películas pueden funcionar como una entretenida puerta de entrada.

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‘Jasón y los argonautas’ (1963)

Considerada una pieza fundamental del cine fantástico, sigue a Jasón en su búsqueda del Vellocino de Oro. Para conseguirlo reúne a los argonautas, un grupo de héroes entre los que se encuentra Hércules, mientras recibe la protección de la diosa Hera.

Además de presentar personajes como Medea, Zeus y la Hidra, la cinta es recordada por los efectos especiales de Ray Harryhausen, especialmente por la batalla contra un ejército de esqueletos animados mediante la técnica de stop-motion.

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‘Ulises’ (1954)

Para quienes quieren conocer directamente la historia que inspiró a Nolan, esta producción protagonizada por Kirk Douglas es una parada obligatoria.

La película relata el complicado regreso de Ulises —nombre latino de Odiseo— a Ítaca después de la guerra de Troya. Durante el viaje deberá enfrentarse al cíclope Polifemo, resistir los encantos de Circe y escuchar el peligroso canto de las sirenas.

Mientras tanto, su esposa Penélope intenta contener a los pretendientes que buscan ocupar el lugar del rey desaparecido.

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‘Helena de Troya’ (1956)

Dirigida por Robert Wise, esta superproducción ofrece el contexto necesario para comprender por qué Odiseo y otros guerreros griegos terminaron combatiendo durante años frente a las murallas de Troya.

La historia presenta el romance entre Helena y Paris, así como el conflicto que provoca la movilización de los reinos griegos. Inspirada en relatos vinculados con La Ilíada y La Odisea, conserva el espectáculo característico de las grandes producciones históricas de Hollywood.

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‘Hércules’ (1958)

Antes de las películas de superhéroes ya existían los hombres capaces de vencer monstruos con sus propias manos. Steve Reeves interpreta en esta cinta al legendario Hércules, reconocido por su fuerza extraordinaria y sus numerosas hazañas.

Aunque combina distintas historias mitológicas con bastante libertad, ayudó a popularizar el llamado cine de “espada y sandalia” y convirtió al héroe griego en un fenómeno internacional.

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‘Furia de titanes’ (1981)

Perseo, Medusa, Pegaso, Zeus y una criatura marina conocida como el Kraken se reúnen en uno de los clásicos más queridos del género.

La cinta vuelve a destacar por el trabajo artesanal de Ray Harryhausen, cuyas criaturas todavía conservan un encanto especial frente a los efectos digitales modernos.

Estas películas quizá no funcionen como una clase rigurosa de historia, pero sí permiten reconocer héroes, criaturas y conflictos esenciales. Y cuando aparezca un cíclope en pantalla, al menos nadie tendrá que preguntarle a TikTok quién es.