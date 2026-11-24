Nadie duda de la responsabilidad que tuvo el exsubsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas y de Administración, José Alberto Bustamante Curiel, en el daño al erario al finalizar el pasado sexenio. Al día de hoy, acumula ocho sentencias condenatorias que suman 54 años de prisión. Lo que despierta sospechas es que, hasta hoy, no se ha tocado a ningún exfuncionario de primer nivel del sexenio pasado, especialmente a quien fue el titular de la Secretaría de Finanzas durante el sexenio de José Rosas Aispuro Torres, es decir, Arturo Díaz Medina, mejor conocido como "El Totoy".

A Bustamante Curiel se le acusa de daño al erario por más de 137 millones de pesos, entre ellos 119.8 millones de recursos federales de la Universidad Juárez que fueron desviados, mientras que a "El Totoy" se le acusa por un presunto desfalco millonario al erario estatal estimado en más de mil 400 millones de pesos. Si bien es cierto que, desde 2022, se giraron órdenes de aprehensión en su contra, hasta la fecha ninguna autoridad ha podido dar con su paradero y para Noel Díaz sigue prófugo de la justicia, despertando especulaciones sobre una posible negociación a cambio de no ser molestado.

Bustamante Curiel pagará caro haber traicionado la confianza de los duranguenses, pero es claro que no se mandaba solo y que, en el organigrama estatal, obedecía órdenes superiores de funcionarios que hoy disfrutan el dinero del erario sin ser molestados. De nada servirá seguir acumulando años de prisión y multas para un exfuncionario de segundo nivel mientras no rindan cuentas quienes realmente orquestaron el daño a los duranguenses. Y menos cuando el Gobierno del Estado sigue demostrando que el dinero que recibe está mal administrado.

EMPRESARIOS, MOLESTOS

Una vez más, la Coparmex de Durango alzó la voz y denunció la exclusión del sector productivo en el Fondo para la Promoción y el Desarrollo de la Actividad Empresarial (Foprodem), tras una decisión unilateral del Gobierno del Estado para retirar el derecho a voto a los tres representantes empresariales que integran su Comité Técnico. El presidente de Coparmex, Francisco Esparza Martell, recalcó que la medida excluye de la toma de decisiones nada más y nada menos que a quienes aportan los recursos del fondo, lo cual parece olvidársele a Esteban Villegas Villarreal, quien, cada que puede, habla de los recursos estatales como si salieran de su bolsa.

Para los empresarios estas modificaciones representan un retroceso y abren "serias interrogantes sobre el destino y supervisión de los recursos", por lo que condenaron este tipo de decisiones que parece querer debilitar a los contrapesos estatales. Villegas Villarreal insiste en menospreciar a la iniciativa privada a la que, durante su campaña, buscó insistentemente para solicitar su respaldo económico, pero que ahora en el poder solo ha menospreciado, quedándoles a deber millones de pesos por sus servicios. El "globo" del malestar empresarial sigue inflándose. Veremos cuánto más puede resistir antes de explotar.

GOLPETEO VERDE ‘A LA CARTA’

Y por último, bien dicen que en la política se vale de todo para alcanzar los objetivos deseados, aunque en ocasiones tengan que caer en estrategias burdas. Eso mismo es lo que está haciendo la dirigencia del Partido Verde en Durango, un organismo que ha sabido acomodarse en el poder desde hace tiempo, a pesar de su intrascendencia. Resulta que quienes dirigen este partido, en su afán de tratar de debilitar a sus probables rivales en las urnas en el 2027, se han dedicado a impulsar "información" en redes sociales en contra de otros aspirantes a diputaciones locales y federales.

Varios de los afectados se han dado cuenta de dicha estrategia y, al cuestionar sobre el origen de la información a los "mensajeros" elegidos, pues estos acabaron por señalar al emisor. Bonitos intermediarios se consiguieron.