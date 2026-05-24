Olivia Rodrigo apuesta por sanar corazones con 'the cure'

Olivia Rodrigo está lista para abrir una nueva etapa musical y emocional con el lanzamiento de “the cure”, el nuevo sencillo que formará parte de su esperado tercer álbum de estudio “you seem pretty sad for a girl so in love”, el cual verá la luz el próximo 12 de junio.

La artista ganadora del GRAMMY vuelve a colocar las emociones intensas al centro de su narrativa, esta vez explorando el dolor, la vulnerabilidad y la obsesión por encontrar una salida a un corazón roto.

UN VIDEO ENTRE DOLOR Y FANTASÍA

El videoclip oficial de “the cure”, dirigido por Cat Solen y Jaime Gerin, presenta a Olivia recorriendo los pasillos fríos y estériles de un hospital construido artesanalmente en cartón. En medio de este universo visual inquietante, la cantante emprende una búsqueda desesperada por hallar el antídoto perfecto para sanar una ruptura amorosa.

La producción estuvo a cargo de Lana Kim, Jett Steiger y Brandon Robinson bajo el sello creativo Ways & Means.

ROMPIENDO RÉCORDS

La llegada de “the cure” ocurre después del enorme impacto de “drop dead”, el primer adelanto del nuevo álbum , que debutó directamente en el número uno del Billboard Hot 100.

Con ello, Olivia Rodrigo se convirtió en la primera artista en la historia en lograr que los primeros sencillos de sus tres primeros discos debutaran en la cima de la lista.

La intérprete continúa consolidándose como una de las voces más importantes de su generación. Con más de 36 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, Rodrigo ha acumulado múltiples reconocimientos gracias al fenómeno global de “SOUR” y “GUTS”.

EL IMPERIO DE “SOUR” Y “GUTS”

“SOUR” no solo debutó en el número uno del Billboard 200, también rompió récords de permanencia dentro del Top 10 y se convirtió en uno de los discos debut más exitosos del siglo XXI. Temas como “drivers license” y “good 4 u” transformaron a Olivia en un fenómeno mundial prácticamente instantáneo.

Más tarde, “GUTS” confirmó que el éxito no había sido casualidad. El álbum debutó igualmente en la cima de las listas, impulsado por el éxito de “vampire”, mientras todas sus canciones lograban posicionarse dentro del Hot 100.

UNA ESTRELLA GLOBAL

El impacto de Olivia Rodrigo también se trasladó a los escenarios. Su “GUTS World Tour” reunió a millones de fans alrededor del mundo con más de 100 conciertos agotados en 64 ciudades y 21 países , una hazaña que llevó a Billboard a nombrarla Artista de Gira del Año 2024.

Ahora, con “the cure”, Olivia parece decidida a explorar un sonido todavía más íntimo y cinematográfico.