Otoño 2026: ¿cuándo comienza y traerá consigo días más fríos a Durango?

Aunque las mañanas comienzan a sentirse distintas y las horas de luz parecen reducirse, el verano todavía no termina oficialmente. El cambio de estación ocurrirá esta semana y marcará el inicio de una etapa caracterizada por noches más largas y un descenso gradual de las temperaturas.

El otoño de 2026 comenzará el martes 22 de septiembre a las 18:05 horas, tiempo de Durango. En ese momento se producirá el equinoccio de septiembre, fenómeno que marca el paso del verano al otoño en el hemisferio norte.

En el hemisferio sur ocurrirá lo contrario: sus habitantes despedirán el invierno y recibirán la primavera.

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¿Qué ocurre durante el equinoccio?

El equinoccio sucede cuando el Sol cruza el ecuador celeste y ambos hemisferios reciben una cantidad similar de luz. El término proviene del latín y suele traducirse como “noche igual”, debido a la creencia de que el día y la noche tienen exactamente la misma duración.

Sin embargo, esto no ocurre de manera precisa. La refracción de la luz en la atmósfera y la forma en que se calculan el amanecer y el atardecer provocan que el día todavía sea algunos minutos más largo.

A partir del equinoccio, el hemisferio norte comenzará a recibir progresivamente menos horas de luz. El Sol saldrá cada vez más tarde y se ocultará más temprano hasta la llegada del invierno.

¿El inicio del otoño traerá frío a Durango?

El cambio de estación es astronómico y no funciona como un interruptor para el clima. Por ello, la llegada del otoño no significa que las temperaturas descenderán de manera inmediata durante la tarde.

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En Durango todavía pueden presentarse días cálidos, especialmente durante las primeras semanas de la estación. La diferencia comenzará a notarse con mayor claridad durante las mañanas y noches, cuando el ambiente puede tornarse más fresco.

También aumentará la amplitud térmica, es decir, la diferencia entre la temperatura mínima y la máxima de un mismo día. Esto explica por qué durante esta temporada puede ser necesario utilizar chamarra por la mañana y ropa ligera unas horas después.

El descenso más marcado dependerá de la llegada de sistemas frontales y masas de aire frío, no únicamente del equinoccio. Por ello, las autoridades recomiendan consultar diariamente el pronóstico y proteger especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

El otoño se extenderá hasta diciembre, cuando el solsticio marque el comienzo del invierno en el hemisferio norte.