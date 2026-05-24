Sujeto presuntamente se lleva a su hijo de nueve meses en la colonia Emiliano Zapata

Una mujer denunció ante las autoridades la presunta sustracción de un bebé de nueve meses de edad por parte de su padre, en hechos ocurridos la noche del sábado en la colonia Emiliano Zapata de la ciudad de Durango.

E l reporte fue recibido cerca de las 22:00 horas a través del número de emergencias, donde Selene solicitó el apoyo de las corporaciones de seguridad tras señalar que su hermana había sido interceptada por su expareja, quien presuntamente se llevó al menor.

De acuerdo con la información recabada, los hechos ocurrieron cuando Ana Luisa, de 33 años de edad, salió de su domicilio para comprar alimentos para la cena y al llegar a la esquina de las calles Canutillo y División del Norte se encontró con su expareja, identificado como Jesús Daniel.

Según la declaración proporcionada a las autoridades, el hombre se acercó a la carriola donde se encontraba el menor, identificado con las iniciales EDCS, de apenas nueve meses de edad, argumentando que quería verlo.

Momentos después, el sujeto tomó al bebé y se retiró del lugar con rumbo desconocido, mientras la madre acudía posteriormente a un puesto de comida ubicado sobre las calles Gámiz y Zapata, donde comenzó a recibir mensajes presuntamente enviados por el hombre.

En dichos mensajes, de acuerdo con la versión proporcionada por la familia, el señalado afirmaba que no devolvería al menor y lanzó expresiones agresivas, asegurando supuestamente que “no le harían nada” porque contaba con familiares dentro de corporaciones policiacas.

Personal especializado en atención a Niñas, Niños y Adolescentes acudió para entrevistarse con Selene, quien proporcionó los datos de identificación de su hermana y del menor involucrado en el caso.

Las autoridades brindaron asesoría a la familia y les indicaron el procedimiento legal a seguir, además de exhortarlos a presentar formalmente la denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Durango para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Hasta el momento se desconoce el paradero del bebé y de su padre, por lo que las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para localizar al menor y esclarecer la situación jurídica del caso.