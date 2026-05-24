Piden ayuda para localizar a maestro de la UTD que está desaparecido en Durango

Una nueva ficha de búsqueda ha comenzado a circular por redes sociales, esta vez buscando a un docente de la Universidad Tecnológica de Durango que desapareció durante el fin de semana.

Según el reporte, tiene 37 años de edad y responde al nombre de Manuel Alejandro Sandoval Pacheco, quien sería visto por última vez el 22 de mayo de 2026 y para el sábado 23 dejaron de tener comunicación con él.

El día que fue visto por última vez portaba un pantalón de mezclilla de color marino, una camisa de vestir color azul marino lisa y botines de color café sucro.

Respecto a sus características físicas, es un hombre que mide 1.84 metros de altura, es complexión delgada, tez blanca, cabello corto color café claro y lacio, ojos color café oscuro, cara ovalada, ceja poblada, nariz recta, orejas chicas. Como señas particulares solo se mencionó que tiene el tabique desviado.

En las publicaciones que ha sido compartidas con su ficha, se añade la foto de él y de la camioneta donde viajaba todos los días hacia su trabajo.

Si tienes alguna información para saber el paradero de Manuel, es necesario comunicarte al 911 o por correo [email protected]., pues se teme que sea víctima de un delito.