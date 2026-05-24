Pocas empresas locales participarán en confeccion de uniformes escolares para el siguiente ciclo
Muy pocos negocios locales del sector textil participarán en la fabricación de los uniformes escolares que se entregan cada año a los alumnos de educación básica, a través de la subcontratación por parte de la empresa foránea que ganó el contrato.
“Desgraciadamente por las condiciones en la participación de este año, son muy pocas las empresas que van a participar en la producción de este subcontrato por la licitante ganadora. El padrón pues anteriormente lo hacía Sebised. Ahorita desconozco el número de empresas que en realidad van a partir participar, ya que algunas se inscriben, pero ya viendo los lineamientos de participación, pues no es muy conveniente para participar”, informó el expresidente de Durango Textil Asociados (Dutexa), Gerardo Flores.
Por lo que dijo que no se percibe voluntad y empatía hacia las empresas locales, lo que se reflejará en una derrama económica muy limitada, en la entidad. “Son muy importantes estos proyectos, ya que es una derrama de más de 165 millones de pesos y lastimosamente va a haber muy poca derrama económica en el estado”, manifestó.