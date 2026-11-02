¿Por qué el café te manda al baño pocos minutos después de tomarlo? la ciencia responde

Para muchas personas, la mañana comienza con una taza de café y una visita al baño poco después. La cercanía entre ambos momentos puede parecer una coincidencia, aunque detrás de esta rutina hay una respuesta del aparato digestivo que ha sido estudiada.

Lo curioso es que la explicación no se limita al ingrediente más conocido de esta bebida: también se ha observado con el café descafeinado.

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El café puede estimular los movimientos del colon, las contracciones que ayudan a desplazar las heces hacia su salida. Sin embargo, la intensidad de esta respuesta cambia de una persona a otra.

Una reacción que puede comenzar en minutos

Un estudio publicado en la revista científica Gut, en 1990, encontró que el 29 por ciento de 99 jóvenes consultados decía sentir ganas de evacuar después de tomar café.

Posteriormente, los investigadores analizaron la actividad intestinal de 14 personas. Entre quienes previamente reportaban ese efecto, detectaron un aumento de los movimientos del colon dentro de los primeros cuatro minutos después de beber café regular o descafeinado.

Esto no significa que todas las personas deban sentir lo mismo ni que exista un tiempo exacto para ir al baño después de cada taza.

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Lo que acabas de beber no recorrió todo el intestino

La rapidez de la respuesta tampoco significa que el café haya atravesado de inmediato el aparato digestivo.

El organismo cuenta con el llamado reflejo gastrocólico, una comunicación entre el estómago y el colon que puede activar movimientos intestinales después de comer o beber. Lo que se desplaza es material que ya se encontraba en el intestino.

De acuerdo con Cleveland Clinic, el café también puede favorecer la liberación de hormonas relacionadas con la actividad digestiva, como la gastrina.

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La leche también puede influir

Los ingredientes que acompañan la taza pueden modificar la experiencia. En personas con intolerancia a la lactosa, agregar leche o crema puede provocar gases, malestar o diarrea.

Por eso, sentir ganas de evacuar después del café no equivale necesariamente a que la bebida esté haciendo daño. Pero tampoco debe confundirse una evacuación habitual con episodios repetidos de diarrea o dolor.

La próxima vez que la taza de la mañana venga acompañada de una visita al baño, la explicación podría estar en cómo responde tu intestino a ese primer café.