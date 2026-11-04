¿Por qué las pastillas vienen en empaques de distintos colores? esto es lo que debes saber

Organizar las medicinas de toda la semana en un pastillero parece una tarea sencilla. Basta con sacar las tabletas, repartirlas por día y dejar listas las siguientes tomas. Sin embargo, antes de hacerlo, conviene revisar un detalle que suele pasar inadvertido.

El empaque que rodea a cada medicamento puede cumplir una función que va más allá de mantener las pastillas en su lugar.

Algunos productos necesitan permanecer en su envase original hasta el momento de tomarlos, porque sus componentes son sensibles a la humedad, la luz o el aire.

También te puede interesar: ¿Tu mastografía salió sospechosa? Estos son los pasos que siguen

El blíster también protege

El blíster es el empaque con cavidades individuales donde se colocan tabletas o cápsulas. Sus materiales se eligen de acuerdo con las necesidades de conservación del producto.

La autoridad de seguridad de medicamentos de Nueva Zelanda, Medsafe, advierte que retirar ciertos fármacos de su envase para reorganizarlos puede modificar sus características y afectar su eficacia o seguridad.

Esto no significa que todos los pastilleros sean inadecuados, sino que su uso debe revisarse según el medicamento.

El color no basta para decidir

Algunos empaques incorporan materiales coloreados para proteger productos sensibles a la luz. Sin embargo, no es seguro establecer una regla casera según la cual las pastillas de un blíster blanco pueden sacarse y las de uno amarillo deben permanecer dentro.

La apariencia del empaque no sustituye las instrucciones de conservación. Dos medicamentos con envases parecidos pueden tener necesidades distintas.

El Servicio Especializado de Farmacia del sistema de salud británico señala que, cuando un medicamento se transfiere a un organizador, el fabricante generalmente ya no puede garantizar su estabilidad en esas nuevas condiciones.

También te puede interesar: Automedicación con antibióticos puede generar resistencia microbiana

Qué revisar antes de llenar el pastillero

Busca en la caja y el instructivo indicaciones como “conservar en el envase original”, “proteger de la luz” o “proteger de la humedad”.

Si necesitas organizar varias tomas, consulta al personal de farmacia sobre cada medicamento y el tiempo que podría permanecer fuera de su empaque. Algunos podrán acomodarse en un pastillero y otros requerirán conservarse por separado.

También conviene mantener identificados el nombre, la dosis y la caducidad, para evitar confusiones.

Dedicar unos minutos a esta revisión permite que una herramienta pensada para facilitar el tratamiento no termine comprometiendo la conservación de las medicinas.