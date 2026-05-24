¿Por qué necesitamos gas?

A raíz de que la señora presidente Claudia Sheinbaum Pardo anunció que se desarrollarían las reservas de gas no convencional que tiene México, sobre todo en el noreste del país, se ha desatado una serie de opiniones a favor y en contra de dicha decisión:que si explotar dichas reservas será muy contaminante; que se acabará el agua de las zonas donde se ubican estas reservas;que por qué no más energía renovable como la solar, o la eólica, o la geotermia, e incluso, que por qué no más energía nuclear. Son preguntas válidas y ameritan respuestas.

Para ello es necesario analizar el contexto en que se adopta esta decisión.

Algunas premisas:

1. La energía es indispensable para la vida y para la economía de cualquier país. México no es excepción. Sin energía la vida y la economía, como hoy las conocemos, serían inviables, sería como volver ala edad de piedra, si es que sobreviviéramos.

2. Es preferible, por razones técnicas y de manejo de riesgos, no depender de una sola fuente de energía. Se requiere una matriz energética, es decir,disponer defuentes deenergíadiversas para atender las necesidadesde la población y la economía y sus crecimientos respectivos.

Ahora ¿quécriteriosdebemos utilizar para definir lo que puede ser una matriz energética ideal o deseable?

1. Seguridad.Un principioimportante es tener una matriz de fuentes de energía que brinde la mayor seguridad energética posible. La seguridad energética está dada por la posibilidad de tener acceso seguro a cada fuente de energía, ya sea actual o potencial.

a. México tiene amplio potencial de energías renovables. Por ejemplo:

i. En energía solar, el potencial es de 1800 GW, vs 12.5 GW instalados a diciembre de 2024.

ii. En energía eólica según la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), el potencial es de 50 GW vs 7.3 instalados al año 2023.

iii. En geotermia el potencial se estima en 13.4 GW y hay menos de 1 GW instalados.

iv. En hidrógeno y nuclear también el potencial esenorme.Solo en energía hidráulica la capacidad es limitada, adicional a lo ya instalado.

b. México también tiene amplio potencial de reservas de recursos no renovables:

i. En materia de hidrocarburos México cuenta con importantes reservas potenciales, que según datos de 2017 de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) eran del orden de 112.8 mmmbpce, de las cuales el 53% son recursos no convencionales, y el resto convencionales. Las reservas de hidrocarburos no convencionales son esencialmente gas.

Esetipo de reservas de gas también se conocencomo gas de lutitasoshale. La explotación de estasrequiere del uso de la técnica de fracturación hidráulica.

ii. Carbón:las reservas de este mineral en la región Carbonífera son abundantes.

c. La disponibilidad de estas fuentes, las renovables y las fósiles, es segura, pues están ubicadas dentro del territorio nacional. Si no las tuviéramos -como es el caso de Japón que no tiene gas-la seguridad vendría de diversificar las fuentes externas de suministro, diversificación que se aplicaestableciendo que solo unporcentajemáximo de la necesidad total de esa fuente puede provenir de una misma fuente o país.

También puede lograrse la seguridad por medio de contar con una amplia capacidad de almacenamiento, un ejemplo es Francia, que tuvo una huelga de dos semanas en sus refinerías y sorteo la crisis dado que tiene capacidad para almacenar 90 días de suministro de combustibles.

2. Responsabilidad ambiental. Otro criterio para considerar es el impacto ambiental de cada fuente. Es recomendable contar con una mezcla de fuentes de energía que tengan el menor impacto ambiental posible. Hay que dejar en claro que cualquier actividad humana, por ejemplo, una presa, una carretera, una escuela, un hospital, entre otras, tiene algún impacto ambiental.Esto nos dice que es deseable buscar aumentar el porcentaje que ocupan en la matriz energética las fuentes de energía que tengan el menor impacto ambiental. Bajo este criterio, la ventaja la tienen las energías renovables, entre otras, la eólica y la fotovoltaica o solar.

3. Calidad de la energía. La calidad se refiere a que sus precios seancompetitivos, y que tengan ciertas características técnicas, por ejemplo, en los combustibles es deseable que estos cumplan normas internacionales en cuanto a contenido de azufre, octanaje adecuado para los motores actuales, etc.; y en energía eléctrica calidad significa estabilidad en suministro, frecuencia, voltaje, entre otros parámetros.

4. Inclusión. Significa que para todas las personas y todas las regiones haya acceso a energía suficiente y de calidad.

Ahora bien, ¿qué matriz energética tenemos?

La realidad es que la matriz energética de México dista mucho de cumplir estos criterios.

La matriz energética mexicana pasó de quemar altos volúmenes de combustóleo pesado a depender de plantas de ciclo combinado alimentadas por gas natural importado. El gas natural genera casi 6 de cada 10 kWh consumidos en el país.

Entre 2012 y 2018 la infraestructura eólica y solar despegó impulsada por las subastas eléctricas privadas.

Para el 2024 las energías limpias conjuntas se estabilizaron en torno al 23%-24%, sin alcanzar la meta del 35% originalmente fijada.

El uso del petróleo y gas como parte de la matriz energética global (incluyendo combustibles para transporte e industria pesada),se mantiene en un rangode 88% a 89%.

Este estado de cosas nos plantea dos retos para poder transitar a una matriz energética que cumpla con los criterios mencionados arriba: Seguridad, Responsabilidad Ambiental, Calidad de la energía e Inclusión.

El primero es impulsar, de nuevo, las fuentes de energía renovables para que estas lleguen a representar el 35% de las fuentes de energía de la matriz global.

El segundo, es disminuir la vulnerabilidad, que significa reducir la dependencia que se tiene de gas importado (del orden del 80%) para generar más del 60 % de la energía eléctrica del país.

La vulnerabilidad se origina no tanto por el hecho de importar el gas para nuestras necesidades de generación eléctrica y otros usos -Japón importa el 100% del gas que requiere pues no produce una gota de dicho hidrocarburo- sino de dos hechos graves:

1. La gran mayoría de nuestras importaciones de gas vienen de un solo país (EUA), de un solo estado (Texas) y por pocos ductos.

2. No tenemos capacidad de almacenamiento de gas, solo contamos para unos pocos días.

La combinación de estos dos hechos hace que cualquier interrupción del flujo de gas importado de Texas, por la razón que sea,paralizaría la actividad económica nacional al frenarse una parte importante de plantas de generación eléctrica que usan ese gas importado. Ya sucedió una vez en 2022, cuando se congelaron los ductos por heladas muy severas en dicho estado de EUA.

El riesgo de vernos, aunque fuesen días, sin ese gas importado, representa un riesgo que potencialmente puede tener gravesconsecuencias para la sociedad y la economía nacional. Reducir ese riesgo, que realmente es un riesgo para la seguridad nacional, es sin duda una de las principales razones que llevó a la señora Presidente a romper el bloque que su antecesor había puesto al desarrollo de estas reservas.

La otra razón,indudablemente, también es la necesidad de que haya más inversión privada en México y este es un campo con gran potencial para ello.

El Gas Natural es un abundante recurso en México. Tenemos gas no convencional quesi se desarrolla nos permitiría avanzar un enrome trecho en reducir la grave vulnerabilidad que tenemos, pues se podría llegar a eliminar las importaciones de gas que actualmente se hacen. El gas tiene importantes ventajas que lo hace una alternativa como energético de transición. En especial:

• Tiene menor impacto ambiental que otros fósiles.

• Es el respaldo para las energías renovables, por su capacidad para cubrir los picos de demanda de las eólicas y solar.

• Es eficiente, el 90% de su valor energético llega a los consumidores.

• Versátil, se puede utilizar en la generación o en la industria, transporte o uso doméstico.

Por lo anterior, considero que la pregunta válida ahora, no es si explotar estas reservas usando el frackinges viable o no. Por supuesto que es viable, dicha técnica se usa ya en muchos países, entre ellos y en especial, en Texas y otras partes de EUA.

Los temas que exigen respuesta ahora son, entre otras:

1. Qué hacer para que el impacto ambiental de estos desarrollos sea el mínimo posible.

2. Qué hacer para desarrollar la proveeduríaregional que se requerirá para soportar estas explotaciones.

3. Qué adecuaciones se tienen que hacer en las instituciones educativas públicas para que estas puedan formar los técnicos y profesionistas que demandarán estas explotaciones.

4. Cómo compartir los ingresos y regalías que recibirán la federación y Pemex con los gobiernos estatales y municipales donde se ubiquen los desarrollos, para que estos puedan hacer las inversiones en infraestructura y servicios básicos, tanto para los propios desarrollos como para la población asociada a los nuevos empleos que lleguen.

5. Cómo apoyar a:

a. Los municipios para que ajustensus regulaciones de trámites para facilitar estos proyectos y ala vez reciban compensaciones adecuadas.

b. Los dueños de los predios para que logrennegociaciones justas y apegadas a la ley.

c. Las comunidades para que se beneficien de estos desarrollos sin matar la gallina de los huevos de oro.

En la tarea de impulsar el desarrollo de las abundantes reservas de gas no convencional que tiene México, Coahuila debería tomar el liderazgo y empujar con todo para que se realice y se realice rápido. De las reservas de gas no convencional que existen en el país, que nos ubican en sexto lugar en el mundo por su magnitud, el 85% de ellas están ubicadas en el noreste del país y la mitad de ese monto en Coahuila.