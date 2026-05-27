¿Posibilidad o profecía?

No encontré ninguna profecía donde se incluyera la posibilidad de que los humanos podríamos volvernos en un tiempo futuro militar y económicamente "no indispensables"("useless", en inglés). Algo del tema lo trata el prestigiado doctor Noah Harari en su libro Money.

Pero seguramente ya alguno de ustedes, estimados lectores , lo habrán pensado y hasta han profetizado al respecto. Al obsevar lo que sucede en nuestras industrias manufactureras, que aumentan su producción y aumentan sus salarios, pero a costa de rebajar su plantilla laboral, podemos intuir que algo pasa, y que no hace sentido en el contexto que usted y yo vivimos hoy. Producir más con menos humanos, y sin datos de una creciente productividad nacional que avale esta situación.

Yo creo que están mutando a fábricas cuyos procesos están cambiando a producción con elementos de IA (inteligencia artificial), robots y programas de elaboración con 0% margen de error y 100% de cumplimiento con especificaciones. Todo esto manejado por unos algoritmos de IA , que ya toman decisiones y están en proceso de hacer inútil la intervención humana, haciéndonos poco a poco no indispensables: "useless".

Y esa fuerza laboral que ya no está en la línea y ha sido sustituida por máquinas súper eficientes, ¿qué está haciendo?¿Qué esperanza tiene para obtener un nuevo trabajo? Pues, de momento, solo migrar a la informalidad, no por elección, sino por necesidad; prescindir de servicios básicos de salud y educación, y engrosar las crecientes filas del desempleo y de los pobres por ingreso.

Nada brillante pinta el futuro para la gente que necesita y busca empleo a causa de estos grandes avances inteligentes. ¿O sí? Por otro lado, las grandes empresas incrementando sus rentas y, las visionarias, desarrollando aún más la IA , para aumentar su participación en los mercados, aprovechando las ventajas de su posición, para, de una manera, monopolizar y buscar la hegemonía con sus nuevas herramientas digitales.

Si es necesario, hasta pueden planear tomar territorios con recursos no humanos, sin soldados. Hoy un ejército de drones gana batallas sin bajas. De esta manera también nos hace a los humanos "useless" militarmente. ¿Hasta dónde iremos a llegar a este ritmo de desarrollo de la IA?

No bajo valoremos a nuestro género humano; como se dice de manera coloquial: "de peores fiestas nos han corrido". Tenemos aún "mano" en muchas decisiones importantes; tienen nuestros gobiernos poder para cambiar el perfil de la fuerza laboral, de emplear la inteligencia humana (IH) para controlar la IA, de legislar con límites para tomar decisiones. Es un reto inmenso para la humanidad, pero lo tenemos que tomar y superarlo; si no, no nos quejemos después por tener que enfrentar a "Terminator".

El Papa León XIV ya dio el primer paso al publicar una encíclica titulada "Magnifica Humanita" o Humanidad Magnífica y nos da una opinión y rumbo para preservar la dignidad humana en esta época de IA, y la presentó junto a Christopher Olah, el fundador de Anthropic, una de las más grandes empresas desarrolladoras de IA. Parece que la profecía ya superó la posibilidad; es una realidad cuya solución está en nuestras manos.

Ahí disculpen, queridos lectores, pero a veces las musas me piden que les platique de temas interesantes "fuera de la caja"; así pueden distraer su atención ante tantas noticias perturbadoras que leemos todos los días en la prensa y que las destilamos durante la jornada.

Hoy se reta a nustra inteligencia a buscar soluciones y ocupar el hipotálamo en otras cosas más allá del T-MEC, Trump, Ormuz y los Pumas.

Ánimo.