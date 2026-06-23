Estos son los precios del Gas LP en Durango, del 23 al 27 de junio, según la Secretaría de Energía

La Secretaría de Energía, a través de la Comisión Nacional de Energía, publicó la nueva lista de precios máximos aplicables al Gas LP para consumidores finales, con vigencia hasta el sábado 27 de junio de 2026.

Aunque la tabla oficial comenzó a aplicarse desde el domingo 21 de junio, estos son los costos que deberán respetarse del 23 al 27 de junio en los municipios de Durango, tanto para la venta por kilogramo, utilizada principalmente en cilindros, como por litro, en el caso de tanques estacionarios.

Los precios incluyen IVA y representan el monto máximo que pueden cobrar los distribuidores, por lo que los usuarios pueden tomarlos como referencia para verificar que no se les cobre por encima de lo autorizado.

¿Cuánto costará el Gas LP en Durango?

En la capital duranguense y en el municipio de Mezquital, el precio máximo del Gas LP será de 20.64 pesos por kilogramo y 11.15 pesos por litro. Esto significa que un cilindro de 30 kilos tendría un costo máximo aproximado de 619.20 pesos.

En la región Laguna, los municipios de Gómez Palacio y Lerdo tendrán un precio máximo de 19.90 pesos por kilogramo y 10.75 pesos por litro, por lo que un cilindro de 30 kilos costaría hasta 597 pesos.

Precios por municipio

Municipios Precio por kilo Precio por litro Cilindro de 30 kg Gómez Palacio y Lerdo $19.90 $10.75 $597.00 Mapimí y Tlahualilo $19.90 $10.75 $597.00 Canatlán $20.40 $11.02 $612.00 Cuencamé, General Simón Bolívar, Nazas, Rodeo, San Juan de Guadalupe, San Luis del Cordero, San Pedro del Gallo, Durango y Mezquital $20.64 $11.15 $619.20 El Oro, Indé y San Bernardo $20.48 $11.06 $614.40 Guadalupe Victoria, Pánuco de Coronado, Peñón Blanco y Santa Clara $20.80 $11.23 $624.00 Hidalgo y Ocampo $20.91 $11.30 $627.30 Nombre de Dios y Poanas $20.31 $10.97 $609.30 Pueblo Nuevo y San Dimas $20.29 $10.96 $608.70 Coneto de Comonfort y San Juan del Río $20.23 $10.92 $606.90 Nuevo Ideal, Otáez y Santiago Papasquiaro $21.33 $11.52 $639.90 Canelas, Guanaceví, Tepehuanes y Topia $20.19 $10.90 $605.70 Súchil y Vicente Guerrero $21.22 $11.46 $636.60 Tamazula $21.66 $11.70 $649.80

Tamazula, entre los costos más altos

De acuerdo con el listado oficial, Tamazula se mantiene como el municipio con el precio más alto del Gas LP en Durango, con un máximo de 21.66 pesos por kilogramo y 11.70 pesos por litro.

Le siguen Nuevo Ideal, Otáez y Santiago Papasquiaro, donde el kilogramo se fijó en 21.33 pesos, así como Súchil y Vicente Guerrero, con 21.22 pesos por kilogramo.

En contraste, los precios más bajos del estado se ubican en Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí y Tlahualilo, con 19.90 pesos por kilogramo y 10.75 pesos por litro.

La autoridad federal actualiza estos precios cada semana con el objetivo de establecer un límite para la venta al consumidor final y evitar cobros por encima de lo permitido.