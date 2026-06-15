¡Prepara tu paraguas! Lunes muy lluvioso en Durango: pronóstico para HOY 15 de junio

La semana inicia con la presencia de una circulación anticiclónica en niveles altos, una circulación ciclónica en niveles medios, un frente frío fuera de temporada y el aporte de humedad del océano Pacífico y el golfo de México favorecerán lluvias de diversa intensidad, además de que continuará el ambiente extremadamente caluroso en varias regiones. ¿Qué se espera para México y Durango?

Pronóstico para México

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una circulación anticiclónica en niveles altos de la atmósfera sobre la Mesa del Norte, en combinación con una circulación ciclónica en niveles medios y la aproximación de un frente frío fuera de temporada a la frontera norte del país, propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en entidades del norte, noreste, noroeste y occidente de México.

Se prevén lluvias puntuales intensas en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, mientras que un canal de baja presión en el centro del territorio nacional y el desplazamiento de la onda tropical número 7 sobre la península de Yucatán mantendrán condiciones para chubascos y precipitaciones fuertes en esas regiones.

Respecto a las temperaturas, continuará la onda de calor sobre diversas zonas del país. Los efectos más intensos se mantendrán en el noreste de Baja California, el centro y este de Sonora, el sur de Sinaloa y la región central de Durango, donde las temperaturas máximas podrían acercarse a los 45 grados Celsius durante las horas de mayor radiación solar.

Clima en el estado de Durango

Para este lunes se mantendrán las condiciones favorables para lluvias sobre el estado de Durango, con pronóstico de precipitaciones fuertes a puntuales muy fuertes, con acumulados de entre 50 y 75 milímetros en distintas regiones de la entidad.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y no se descarta la presencia de granizo en algunas zonas.

Durante las primeras horas del día se espera cielo parcialmente nublado a medio nublado, con un ambiente fresco en gran parte del estado y temperaturas frías en las zonas serranas.

Con el avance de la tarde, se prevé un aumento en las temperaturas, manteniéndose un ambiente caluroso en buena parte del territorio duranguense. Las máximas oscilarán entre los 35 y 40 grados centígrados, especialmente en las regiones de menor altitud.

En cuanto al viento, se pronostica circulación de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 km/h en diversos municipios del estado, por lo que se recomienda tomar precauciones ante posibles tolvaneras y reducción de visibilidad en algunos tramos carreteros.

Clima en la ciudad de Durango

El pronóstico para este lunes 15 de junio señala que la ciudad de Durango amanecerá con una temperatura mínima que rondaría de los 13 a los 17 grados centígrados, y que a diferencia de días anteriores, no subirá tanto, pues se prevé una temperatura máxima de 24 a 26 grados centígrados, de las 15:00 a las 16:00 horas.

El lunes será un día nublado en la capital duranguense, con lluvias a lo largo del día, sobre todo a partir de las 15:00 horas.

Sobre el viento, se prevé una velocidad de 10 a 15 km/h, con ráfagas que alcanzarían hasta 30 km/h.