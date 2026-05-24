Proponen en Durango visibilizar maternidad y atención prenatal con nueva conmemoración estatal

Existe una propuesta para declarar el 25 de marzo como el “Día Estatal de la Maternidad y del Niño por Nacer” , a fin de fortalecer la conciencia social sobre el acompañamiento a mujeres embarazadas, la atención prenatal y la protección de la niñez desde la etapa de gestación.

Durante la presentación de la iniciativa en el Congreso del Estado, la diputada local Verónica González Olguín sostuvo que la propuesta busca colocar a la familia como eje de las políticas públicas y promover una visión de respaldo integral hacia las mujeres durante el embarazo . Señaló que muchas enfrentan esta etapa en condiciones de vulnerabilidad emocional, económica o social, por lo que consideró necesario reforzar las acciones institucionales de apoyo y prevención.

“La familia es el primer espacio donde se aprende, donde se forman valores y donde se recibe el amor que permite salir adelante. Por eso, cualquier decisión pública debe poner a la familia en el centro”, argumentó.

La iniciativa contempla impulsar campañas de salud, fortalecer la atención médica prenatal y promover programas de acompañamiento emocional y familiar para mujeres embarazadas , además de generar mayor sensibilización social sobre el cuidado durante la gestación y el desarrollo infantil temprano.

González Olguín abundó que el derecho a la vida constituye la base para el ejercicio de otros derechos fundamentales como la salud, la educación y la libertad, por lo que consideró indispensable garantizar condiciones dignas desde el embarazo.

Asimismo, aseguró que la propuesta no implica crear nuevas estructuras burocráticas ni aumentar el gasto público, sino dar mayor visibilidad y coordinación a programas que actualmente ya existen en materia de salud y atención familiar.

La legisladora añadió que las iniciativas impulsadas buscan fortalecer a las familias duranguenses mediante políticas enfocadas en la prevención, el acompañamiento y la atención social.