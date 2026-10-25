¿Puede reventar un calentador solar? Qué puede provocar que falle el tanque

Un calentador solar suele permanecer en la azotea durante años sin recibir demasiada atención. Mientras salga agua caliente, pocas personas se preguntan en qué condiciones se encuentra el tanque o si la instalación conserva las protecciones necesarias para funcionar.

Sin embargo, estos equipos también pueden presentar fugas, deformaciones e incluso rupturas. Para entender por qué ocurre, hay una diferencia fundamental: no todos los calentadores solares están diseñados para trabajar con la misma presión.

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¿Por qué puede dañarse el tanque?

Una presión superior a la que soporta el equipo puede comprometer su integridad. Por eso, antes de conectarlo a una bomba, un presurizador o un sistema hidroneumático, es necesario comprobar la presión máxima de operación indicada por el fabricante.

El calentamiento también influye: al aumentar la temperatura, el agua se expande. Si esa expansión ocurre dentro de un circuito cerrado sin las protecciones adecuadas, puede elevar la presión. El International Code Council explica que los componentes de sistemas solares que contienen fluidos presurizados deben contar con protección contra presiones y temperaturas excesivas.

Esto no significa que el calentador vaya a romperse simplemente por recibir mucho sol; el problema aparece cuando las condiciones de operación superan lo que admite su diseño o las protecciones no funcionan correctamente.

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El respiradero que no debe taparse

En determinados modelos de baja presión, alimentados por gravedad desde un tinaco, existe un tubo abierto conocido como jarro de aire o respiradero.

Su función incluye permitir la salida de vapor y la entrada de aire cuando se extrae agua. Obstruirlo o modificarlo puede alterar el equilibrio de presiones del termotanque.

El manual de calentadores solares Enerhit de IUSA advierte que este tubo debe permanecer libre de obstrucciones y que, en los modelos descritos, no debe sustituirse por una válvula de alivio.

La indicación depende del equipo: los sistemas presurizados utilizan otras configuraciones de seguridad. Por ello, copiar la instalación de un vecino o cambiar accesorios sin consultar el manual puede resultar contraproducente.

¿El frío también puede provocar daños?

El congelamiento es otro riesgo para los componentes que contienen agua cuando el sistema no dispone de protección suficiente. La resistencia depende del diseño y de las condiciones previstas por el fabricante; tener un calentador solar no garantiza que cualquier modelo soporte las mismas temperaturas.

También debe evitarse rellenar por cuenta propia un equipo vacío que permaneció expuesto al sol. En ciertos calentadores de tubos evacuados, introducir agua fría en esas condiciones puede romper los tubos por choque térmico, una falla distinta a la ruptura del tanque.

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¿Qué hacer si aparecen fugas o deformaciones?

Una fuga persistente, un tanque deformado o una cubierta abierta ameritan una revisión técnica antes de continuar utilizando el equipo. No conviene intentar corregir el problema tapando respiraderos o anulando dispositivos de seguridad.

Además, una abertura en la lámina exterior no demuestra por sí sola que haya explotado el depósito interno: es necesario revisar ambas partes y la instalación para determinar qué ocurrió.

La prevención comienza por identificar el modelo, respetar su presión de trabajo y cumplir el mantenimiento señalado en su manual.