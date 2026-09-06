¿Pueden revisar la mochila de un alumno sin autorización? Esto dice la Suprema Corte

La búsqueda de objetos prohibidos dentro de las escuelas suele generar una pregunta entre madres, padres y estudiantes: ¿las autoridades del plantel pueden abrir y revisar una mochila sin autorización?

Aunque estas acciones tienen como objetivo prevenir situaciones de riesgo, su aplicación no puede ser obligatoria ni quedar únicamente a criterio de directivos o docentes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que deben existir reglas claras para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes.

El criterio fue emitido al analizar el programa conocido como “Mochila Segura”, mediante el cual se realizaban inspecciones en planteles educativos para detectar armas, drogas u otros objetos que pudieran poner en peligro a la comunidad escolar.

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¿La revisión puede ser obligatoria?

La Primera Sala de la Suprema Corte determinó que el programa resulta inconstitucional cuando se aplica como una revisión obligatoria sin un marco legal que establezca de manera clara sus alcances y límites.

Para la Corte, inspeccionar las pertenencias de los estudiantes puede afectar sus derechos a la privacidad, intimidad, legalidad y seguridad jurídica.

La resolución no prohíbe completamente las revisiones preventivas, pero establece que estas deben formar parte de un esquema consensuado, informado y respetuoso de la dignidad del alumnado.

Los padres o tutores deben conocer previamente el procedimiento y otorgar su consentimiento. También debe escucharse la opinión del estudiante, considerando su edad y grado de madurez.

Por lo tanto, una escuela no debería asumir que puede revisar todas las mochilas únicamente porque la medida fue aprobada por sus directivos.

¿Quién debe abrir la mochila?

Los protocolos elaborados para este tipo de revisiones señalan que, preferentemente, debe ser el propio estudiante quien coloque su mochila y extraiga las pertenencias que lleva en ella.

El procedimiento debe contar con la participación de madres, padres o tutores, además de personal escolar previamente capacitado. También deben establecerse medidas para evitar la exposición pública del alumno y proteger sus datos personales.

Durante estas acciones no deberían realizarse revisiones corporales, obligar a los estudiantes a desvestirse ni exhibir frente a sus compañeros los objetos encontrados.

Tampoco se debe seleccionar a los alumnos por su apariencia, comportamiento, condición económica, discapacidad, origen étnico o antecedentes familiares, ya que esto podría representar un acto discriminatorio.

El procedimiento tendría que efectuarse con discreción, perspectiva de derechos humanos y sin tratar a los estudiantes como posibles responsables de un delito.

¿Qué ocurre si un alumno se niega?

Al tratarse de un mecanismo consensuado, la negativa del estudiante o la falta de autorización de sus padres no debería derivar automáticamente en castigos, expulsiones o restricciones a su derecho a la educación.

La escuela tendría que comunicarse con la familia y buscar una alternativa que permita atender la preocupación de seguridad sin imponer una inspección arbitraria.

Además, los planteles deben informar desde el inicio qué objetos están prohibidos, en qué circunstancias podrían realizarse las revisiones y quiénes participarían.

¿Y si existe un peligro inmediato?

La Suprema Corte aclaró que su resolución no impide intervenir cuando se haya cometido un delito o exista una amenaza real e inmediata para la comunidad escolar.

Si hay información concreta sobre la presencia de un arma o de algún objeto peligroso, el plantel puede activar sus protocolos de emergencia y solicitar la intervención de las autoridades correspondientes.

Esta actuación excepcional es distinta a una revisión generalizada y preventiva de las pertenencias de todos los alumnos.

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En Durango ya existe un antecedente

Durante el ciclo escolar anterior, la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED) informó que la llamada “Operación Mochila” se aplicaba en las escuelas secundarias de la entidad.

La medida se dio a conocer en abril de 2026, en un contexto marcado por retos difundidos en redes sociales, amenazas falsas de ataques y reportes sobre objetos peligrosos dentro de los planteles.

La dependencia también instaló el Comité para la Atención a Riesgos Digitales, encargado de analizar las alertas y definir las acciones necesarias en cada situación.

No obstante, hasta ahora la SEED no ha informado si las revisiones continuarán durante el ciclo escolar 2026-2027 ni bajo qué protocolo serían realizadas.

En caso de retomarse, las inspecciones deberán contar con reglas que garanticen el consentimiento, la participación familiar, la confidencialidad y el respeto al interés superior de niñas, niños y adolescentes.