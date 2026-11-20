Dejaste el carro al sol y, al abrir la puerta, el calor te pega de golpe. Lo primero que se antoja es prender el aire acondicionado al máximo, aunque también puedes bajar las ventanas y dejar que entre aire en cuanto empieces a manejar. Si además quieres ahorrar gasolina, ¿cuál de las dos opciones te conviene?

La duda se vuelve más interesante cuando el mismo trayecto empieza entre semáforos y termina en carretera. En la ciudad puedes avanzar despacio durante varios minutos, mientras que en carretera pasas más tiempo a una velocidad constante. Esa diferencia cambia el esfuerzo que hace el carro para avanzar con las ventanas abiertas.

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También importa cuánto calor se acumuló en el interior. Enfriar un carro que pasó horas bajo el sol le exige más al aire acondicionado que mantener una temperatura agradable una vez que el interior ya se enfrió. Por eso, la opción más económica puede cambiar incluso antes de llegar a tu destino.

En ciudad, bajar las ventanas suele convenir

Cuando circulas despacio, las ventanas abiertas tienen poco efecto en la resistencia al aire. En cambio, en un auto convencional de gasolina, encender el aire acondicionado le exige trabajo extra al motor para mover el compresor.

Si con el aire de afuera te basta para refrescarte, bajar los vidrios suele ser la opción más económica.

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En carretera, la velocidad cambia la cuenta

A medida que aceleras, las ventanas abiertas aumentan la resistencia al aire y el carro necesita más energía para mantener la velocidad. Por eso, el Departamento de Energía de Estados Unidos recomienda subir los vidrios y usar el aire acondicionado a velocidades de carretera. El resultado depende del modelo y de cuánto le exijas al equipo para enfriar el interior.

En una prueba del Laboratorio Nacional de Oak Ridge, un Toyota Corolla 2009 gastó prácticamente lo mismo a unos 121 km/h con las ventanas abajo que con el aire acondicionado al máximo. A esa misma velocidad, una Ford Explorer del mismo año gastó más con el aire al máximo que con las ventanas abiertas.

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Si el carro estuvo al sol, primero deja salir el calor

Baja las ventanas al iniciar el trayecto para que salga el aire caliente acumulado. Después, súbelas y enciende el aire acondicionado a una temperatura cómoda. Así el sistema tiene menos trabajo para enfriar el interior, especialmente si el carro pasó varias horas bajo el sol.