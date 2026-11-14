¿Qué le pasó a Miguel Ángel Félix Gallardo, el 'Jefe de Jefes', que fue llevado a un hospital privado?

Las alertas se encendieron esta tarde, luego de que se reportara que el narcotraficante mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el "Jefe de Jefes" o "El Padrino", fue trasladado de emergencia este viernes 13 de noviembre desde el penal de Puente Grande, en Jalisco, a un hospital privado de Guadalajara.

El movimiento del exlíder del Cártel de Guadalajara se realizó bajo un fuerte operativo de seguridad, con la participación de elementos de la Policía Estatal y del Ejército Mexicano, quienes lo escoltaron hasta el centro médico.

¿Qué le pasó y cuál es su estado de salud?

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR), el hombre, de 80 años de edad, tuvo dificultades para respirar, además de presentar bajos niveles de oxigenación , por lo que fue ingresado al área de urgencias del hospital.

Pese a su pronóstico, ninguna autoridad estatal o federal ha confirmado públicamente su traslado ni ha ofrecido detalles oficiales sobre su condición médica. Mientras tanto, el hospital privado permanece resguardado por elementos militares.

Desde hace años el "Jefe de Jefes" enfrenta diversos problemas de salud, entre ellos sordera, pérdida parcial de la visión, padecimientos en la columna y enfermedades crónico-degenerativas.

¿Quién es Miguel Ángel Félix Gallardo, el "Jefe de Jefes"?

Miguel Ángel Félix Gallardo fue uno de los principales fundadores del Cártel de Guadalajara , organización criminal que encabezó junto con Rafael Caro Quintero, conocido como el "Narco de narcos", y Ernesto Fonseca Carrillo, alias "Don Neto".

Durante las décadas de 1970 y 1980, el grupo se convirtió en una de las organizaciones más importantes del narcotráfico, con operaciones de trasiego de drogas hacia Estados Unidos y Centroamérica.

Entre sus actividades, Félix Gallardo estableció acuerdos con el narcotraficante colombiano Pablo Escobar para facilitar el traslado de droga desde Colombia hacia territorio estadounidense.

Su detención ocurrió en abril de 1989 y marcó el inicio de la fragmentación del Cártel de Guadalajara, de la que surgieron diversas organizaciones criminales, entre ellas los cárteles de Sinaloa y Juárez.