¿Qué se sabe sobre el artefacto explosivo encontrado en salida a Parral? Aquí te contamos

Un hallazgo inusual encendió las alertas de seguridad en Durango, luego de que autoridades localizaran un presunto artefacto explosivo debajo de un puente en la salida hacia Parral.

La activación de protocolos

De acuerdo con los primeros reportes, el objeto fue encontrado en una zona transitada, lo que elevó el nivel de preocupación entre las autoridades . Se trataba de una granada de fragmentación, un tipo de explosivo que puede causar daños considerables en un radio cercano.

Tras el reporte, elementos de distintas corporaciones acudieron al lugar para acordonar el área y evitar el paso de peatones y vehículos. Estas medidas se implementaron como parte de los protocolos de seguridad para reducir cualquier posible riesgo mientras se evaluaba la situación.

Equipos especializados

Ante la naturaleza del artefacto, fue necesaria la intervención de personal capacitado en el manejo de explosivos. Este tipo de situaciones requiere procedimientos precisos para desactivar o retirar el objeto sin detonar .

Las autoridades mantuvieron la zona bajo resguardo durante varias horas, mientras se realizaban las labores correspondientes. Aunque no se reportaron personas lesionadas, el incidente causó incertidumbre entre quienes transitan habitualmente por esa vialidad.

Investigación en curso

Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial quién o quiénes pudieron haber dejado el artefacto en ese punto. Las autoridades han iniciado las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos y determinar el origen de la granada.

Este tipo de hallazgos no son comunes, por lo que se ha reforzado la vigilancia en la zona y se hace un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier objeto sospechoso.

Preocupación ciudadana

El incidente ha generado inquietud entre la población de Durango, ya que pone sobre la mesa temas relacionados con la seguridad en espacios públicos. A pesar de que la situación fue controlada sin mayores consecuencias, el hecho subraya la importancia de la prevención y la rápida respuesta de las autoridades.

Por ahora, se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles sobre este caso, que ha captado la atención local debido a su naturaleza y al riesgo potencial que representaba.