Regularán a tranvías que circulan en el Centro Histórico de Durango

Los tranvías que circulan en el Centro Histórico ya cuentan con un permiso otorgado por la Comisión de Actividades Económicas; sin embargo, no existe un reglamento que regule su funcionamiento, por lo que se presentó una iniciativa en Cabildo para ordenar la operación del servicio.

El regidor Ariel Maa López explicó que se busca regularlos en términos generales y particulares, tanto en el ámbito cultural como social y de seguridad.

Hasta el momento, son cinco los tranvías que circulan en la ciudad, algunos de los cuales pertenecen a la propia administración municipal.

“La fracción de regidoras y regidores del PRI presentamos una iniciativa para reglamentar y regular el uso del transporte público, en este caso los tranvías en el Centro Histórico, con servicio turístico”, señaló.

Indicó que se revisará la Ley de Movilidad del estado y se trabajará en coordinación con la Subsecretaría de Movilidad y Transportes para armonizar el reglamento, en el que se establecerán restricciones como evitar el consumo de sustancias prohibidas, bebidas alcohólicas y el consumo de tabaco a bordo.

En enero se tuvo un primer acercamiento para la renovación del permiso que les permite operar.

En ese encuentro se planteó la necesidad de mejorar algunos aspectos, como definir los puntos de salida de cada tranvía para evitar que todos partan del mismo lugar, así como la regulación de costos para que el servicio quede debidamente establecido.

“Esto viene a regular todo este funcionamiento y que Durango esté a la altura de los turistas y de la gente que visita el Centro Histórico”, puntualizó.