Roban camioneta afuera de vivienda en el fraccionamiento San Jorge

Una camioneta fue robada durante la madrugada del sábado en el fraccionamiento San Jorge de la ciudad de Durango, hecho que fue reportado la mañana de este domingo a las autoridades a través del sistema de emergencias.

La unidad hurtada es de la marca Ford, línea Escape color rojo, modelo 2010, con placas de circulación FYY-567-E , misma que se encontraba estacionada afuera de un domicilio ubicado en la calle San Fermín, casi esquina con avenida California.

La propietaria del vehículo fue identificada como Eréndira, quien señaló que dejó la camioneta frente a su vivienda y al percatarse de su desaparición solicitó el apoyo de las corporaciones de seguridad.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Investigadora de Delitos se trasladaron al domicilio señalado para entrevistarse con la afectada e iniciar las diligencias correspondientes.

Sin embargo, al arribar al lugar, los agentes no obtuvieron respuesta en el domicilio, por lo que posteriormente lograron establecer contacto telefónico con la mujer, quien informó que no se encontraba en casa debido a que salió a buscar a la persona que le vendió la unidad.

La afectada explicó a los investigadores que pretendía obtener el endoso de la factura del vehículo para poder presentar formalmente la denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Durango, mientras las autoridades mantienen abierta la investigación para tratar de localizar la camioneta robada.