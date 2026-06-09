Román Alberto Cepeda González

Nació en medio de la política. Entre abuelos gobernadores, alcaldes, militares y abogados. Desde muy joven su referente fue el servicio público y por lo mismo, hizo de la política su vocación. En la mesa de la casa, en conversaciones familiares, en el contacto día a día, la política estuvo presente en el joven Román Alberto. Desde el círculo familiar inmediato recibió el ejemplo de sus dos abuelos. Ambos fueron alcaldes de Torreón y le transmitieron el sentido de la política. El abuelo paterno, Román Cepeda Flores, alcalde en el trienio de 1949 a 1951. Quien además fue gobernador de Coahuila (1951 a 1957). “El Güero Román” era de carácter reacio y hasta iracundo. Fue también ganadero en La Laguna, agricultor en Arteaga y primer presidente de la Pasteurizadora Laguna en 1950, empresa que a la larga se consolidó como la más importante del país en la industria lechera.

Por la línea materna, su otro abuelo, el conocido abogado Rodolfo González Treviño, gobernó la alcaldía de Torreón en el periodo de 1952 a 1954. Entre esos dos estilos, Román Alberto estuvo más cerca de Cepeda Flores, tanto por su firme carácter como por su labor en la ganadería. Un detalle anecdótico de esa actividad pecuaria le quedó en su predilección por el uso de botas. Siempre relucientes.

A los 18 años ingresó al Partido Revolucionario Institucional y construyó una larga trayectoria política donde ocupó numerosos cargos como Subcoordinador regional de la Secretaría de Desarrollo Social de Coahuila (1997-2000). Coordinador del Instituto Estatal del Empleo Región Laguna (2000-2005). Diputado local de la LVII Legislatura del Congreso de Coahuila (2006-2009). Secretario de Fomento Agropecuario de Coahuila (2009-2011). Director General de la Comisión Estatal de Vivienda (2011-2013). Delegado de Sagarpa en la Región Laguna (2013-2015). Secretario del Trabajo de Coahuila (2018-2021). Presidente del Comité Municipal del PRI en Torreón, además de Consejero Nacional y Estatal del partido.

Con constancia y empuje ganó las elecciones para la alcaldía de Torreón en el periodo 2022-2024. Posteriormente se reeligió como alcalde con una votación histórica de 175 mil votos, para el trienio 2025-2027. Su estilo no fue teórico, sino completamente práctico. Se propuso obras ambiciosas y monumentales, como el Giro Independencia, el desnivel Abastos-Independencia, la intervención de bulevar Revolución y Vasconcelos; estas últimas en proceso. También, el pasado 27 de abril arrancó la obra que rescata la antigua escuela Juan de la Cruz Borrego para convertirla en el Centro Cultural del Norte. Esa serie de obras queda como un legado de su paso por la presidencia municipal.

Otro aspecto, que si bien no es material como la infraestructura, pero es de suma importancia para la ciudad, fue conservar el estado de seguridad que goza la población. Bajo su mandato Torreón se consolidó en el Top 10 de las ciudades más seguras de México. Al respecto se pueden decir otras cosas e incluso criticarlas, pero en materia de seguridad los ciudadanos han votado en los últimos años por conservar ese preciado bien público.

Román Alberto fue un hombre de carácter, en ocasiones arrebatado, de mecha corta. Un tanto enojón. No obstante, tenía la vitalidad primaria del “zoon politikon”, condición necesaria para sobrevivir en el mundo político por más de tres décadas. Como alcalde solía empezar el día desde las cinco de la mañana con mensajes, llamadas, recordatorios. Pese a la enfermedad, no dejó su responsabilidad en la presidencia. Fue y vino, luchó a contracorriente. Atendió de manera virtual su última sesión de Cabildo el pasado 3 de junio. Fiel a su sentido vital, el viernes 5 de junio murió en la raya a la edad de 60 años. Descanse en paz alcalde Román Alberto (1966-2026). Mis condolencias a la señora Selina Bremer y sus hijos.

Nos vemos en @uncuadros