¿Sábado lluvioso para la capital duranguense? El pronóstico de HOY 20 de junio

Durango y varios estados del país han presentado condiciones climáticas cambiantes durante la semana, en donde han predominado la caída de lluvias de diversa intensidad. Para este sábado 20 de junio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido un nuevo pronóstico del tiempo, alertando a diversas regiones por vientos fuertes y las precipitaciones.

Pronóstico general

El informe asegura que una línea seca sobre la frontera norte, un canal de baja presión en la Mesa del Norte, circulaciones ciclónicas en niveles medios de la atmósfera y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y el golfo de México favorecerán condiciones de inestabilidad en gran parte del territorio nacional.

Además, la onda tropical número 8 se desplazará al sur de las costas de Michoacán y Colima, contribuyendo al desarrollo de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en estados del noroeste, occidente, centro, norte y noreste del país.

Las precipitaciones más importantes se esperan en Nayarit, Jalisco y Zacatecas, donde podrían registrarse lluvias puntuales intensas.

Por otra parte, un canal de baja presión sobre el oriente y sureste de México, en combinación con la onda tropical número 9, que se desplazará frente a las costas de Chiapas, mantendrá el potencial de lluvias fuertes a muy fuertes con actividad eléctrica en esas regiones.

¿Cómo estará el clima en Durango?

En el pronóstico del estado de Durango, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) local prevé condiciones favorables para lluvias en distintas regiones, sobre todo en la zona serrana del estado.

Dichas lluvias serán fuertes con acumulados de entre 5 y 25 milímetros en la sierra occidental. En el resto de la entidad, incluida la capital, existe probabilidad de lluvias ligeras y aisladas, con registros cercanos a los 0.5 milímetros.

El termómetro marcará un ambiente fresco por la mañana, con temperaturas de entre 16 y 17 grados Celsius; mientras que para el mediodía se prevé un ambiente caluroso, con temperaturas máximas de entre 30 y 31 grados.