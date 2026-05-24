Sale de su casa y encuentra su carro abierto; le robaron dinero y joyas

Una mujer denunció el robo de dinero en efectivo y joyería del interior de su vehículo, el cual se encontraba estacionado afuera de su domicilio en el fraccionamiento Atenas, en la ciudad de Durango.

El reporte fue atendido durante la mañana del sábado, luego de que el hecho fuera notificado a través del sistema de emergencias C5, lo que generó la movilización de elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública.

Encontró el vehículo abierto

Los policías preventivos acudieron a la calle Octo, casi esquina con Servidumbre, donde se entrevistaron con la afectada, una mujer de 42 años de edad.

De acuerdo con lo señalado por la denunciante, al salir de su vivienda se percató de que su automóvil Mazda 2, color gris, se encontraba abierto. Al revisar el interior, notó que la guantera había sido removida y que algunas de sus pertenencias estaban fuera de lugar.

Se llevaron efectivo y aretes de oro

La mujer informó a los agentes que del interior del vehículo fueron sustraídos aproximadamente siete mil pesos en efectivo, además de unos aretes de oro.

Uno de los datos que llamó la atención fue que la unidad no presentaba daños visibles ni señales de violencia en las cerraduras, por lo que se presume que quien cometió el robo logró abrir el automóvil sin forzarlo.

No hay detenidos

Tras tomar conocimiento del hecho, los elementos policiacos orientaron a la afectada para que acudiera ante la Fiscalía General del Estado de Durango a interponer la denuncia formal correspondiente.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con este robo, por lo que serán las autoridades investigadoras las encargadas de dar seguimiento al caso.