SAT: ¿cómo recuperar tu contraseña sin acudir a una oficina?

Necesitar un documento fiscal y descubrir que no recuerdas la contraseña puede complicar un trámite de trabajo o una gestión personal. Antes de buscar una cita, existe una alternativa que permite iniciar la solicitud desde casa.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuenta con herramientas para generar o actualizar esta clave de acceso a sus servicios electrónicos. Una de ellas es SAT ID, dirigida a personas físicas mayores de edad.

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¿Qué necesitas para iniciar?

Para realizar la solicitud debes tener a la mano tu RFC, una identificación oficial vigente y un correo electrónico personal al que puedas acceder. También necesitarás un dispositivo que permita tomar fotografías y grabar un video.

Conviene revisar previamente que los documentos sean legibles y que puedas ingresar a tu correo, pues ahí recibirás información para continuar el procedimiento.

¿Cómo solicitar una nueva contraseña?

Ingresa a SAT ID desde el portal oficial de la autoridad y selecciona “Generación de Contraseña”. Revisa los requisitos, acepta los términos e introduce los datos solicitados.

El proceso incluye confirmar tu correo, adjuntar imágenes de tu identificación y grabar un video pronunciando la frase indicada por la plataforma. Después deberás revisar y firmar la solicitud en pantalla.

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Al terminar, descarga el acuse y conserva el folio para dar seguimiento. La revisión puede tardar hasta cinco días hábiles, por lo que es recomendable anticiparse si necesitas realizar otra gestión.

Si la solicitud es aprobada, recibirás en tu correo las instrucciones para establecer la nueva contraseña. Si es rechazada, podrás volver a presentarla después de corregir las inconsistencias señaladas.

También puedes utilizar tu e.firma

Las personas físicas que cuentan con e.firma vigente y activa tienen otra opción: generar o actualizar su Contraseña directamente en el portal del SAT.

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Para esta vía se requieren los archivos de la firma electrónica y la contraseña de la llave privada. El sistema permite establecer una nueva clave y obtener el comprobante correspondiente.

Es importante distinguir ambos accesos: la Contraseña del portal y la contraseña que protege la llave privada de la e.firma cumplen funciones diferentes. Este procedimiento actualiza la primera.

El trámite de generación o actualización es gratuito. Al concluir, guarda tu comprobante y conserva la nueva clave en un lugar seguro para futuras consultas.